La scuola digitale per una formazione personalizzata e basata sulle relazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Battere il fordismo dell'istruzione con una formazione adattativa e personalizzata: la formazione è diritto al futuro». E il futuro della scuola deve necessariamente i conti, già da oggi, con una realtà in continua evoluzione: il mondo dell'istruzione deve quindi lasciarsi alle spalle il modello fordista di lavoro standardizzato e gerarchico, come già hanno fatto la aziende.



Marco Bentivogli, ex sindacalista e coordinatore nazionale di Base Italia, cita un solo dato – il 65% dei bambini di scuola primaria, farà un lavoro che oggi non esiste – per rappresentare questa nuova realtà in apertura degli Stati generali della scuola digitale, l'appuntamento annuale organizzato da ImparaDigitale per un confronto aperto tra studenti, docenti e dirigenti scolastici sul futuro della scuola.

Loading...

L'accelerazione della transizione che implica la necessità di un apprendimento flessibile e continuo nell'arco dell'intera vita degli individui richiede un rinnovamento didattico non più rinviabile. «Si tratta di riconquistare le persone con una relazione significativa: sempre più rilevanti diventano quindi le competenze trasversali, le cosiddette soft skill, in particolare quelle legate alle istanze sociali e quelle che riportano il focus sulla centralità delle persone», prosegue Bentivogli.

Di fronte alla pervasività del digitale è quindi sempre più urgente recuperare l'umanesimo, non in contrapposizione con la tecnologia, ma come valorizzazione dell'umano nel nuovo contesto.

Che il mondo del lavoro sia cambiato radicalmente lo sottolinea anche Agostino Santoni, vicepresidente di Confindustria per il digitale: «Dobbiamo riprenderci il gusto per il futuro! Allora dobbiamo comprendere come poter sfruttare la trasformazione digitale per traghettare il Paese nella nuova realtà». Tanto più che «nella società della conoscenza la formazione è il primo strumento di emancipazione per costruire uguaglianza nella società», sottolinea Giorgio Gori, sindaco di Bergamo che ha lanciato un Patto di comunità nel tentativo di contrastare la povertà educativa, la dispersione scolastica e l'emarginazione dei Neet, i giovani che non cercano lavoro e mi si stanno neanche formando.