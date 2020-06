La scuola è una priorità ovunque (non qui) In un Paese intrappolato in un «equilibrio delle basse competenze» sarebbe stato cruciale far tornare in classe i ragazzi prima delle vacanze estive di Andrea Capussela

(ANSA)

In un Paese intrappolato in un «equilibrio delle basse competenze» sarebbe stato cruciale far tornare in classe i ragazzi prima delle vacanze estive

4' di lettura

In Italia le scuole non hanno riaperto prima delle vacanze estive, mentre il campionato di calcio di Serie A ripartirà a giorni. La Francia ha fatto l’opposto, la Germania ha riaperto le scuole e fatto ripartire la Bundesliga. Queste differenze sono state poco discusse nel dibattito pubblico, ed è stato un errore. Francia e Germania sono le nazioni con le quali l’Italia deve compararsi, soprattutto se non intende arrendersi al proprio declino. Qui mi concentrerò sulla Francia, perché la divergenza con l’Italia è completa.

Oltralpe la riapertura delle scuole, iniziata l’11 maggio, è stata graduale. Decine sono state richiuse la settimana successiva, perché il contagio pareva riaccendersi. Ma il rischio è stato contenuto, apparentemente, e la riapertura prosegue, con i licei.

Non ne traggo una critica alla scelta, opposta, del governo italiano. Perché il tema è complesso; nell’Unione europea si è proceduto in ordine sparso; e l’Italia è stata colpita dalla pandemia più duramente della Francia, e forse è più vulnerabile.

Per le medesime ragioni non critico la decisione di far ripartire la Serie A. Si useranno precauzioni ragionevoli, presumo, e non ho motivo di prevedere che non funzioneranno.

Vorrei invece comparare i criteri usati dai due governi per compiere queste scelte. Non posso farlo perché non li conosco. Spiego allora perché mi paiono importanti, e perché il governo italiano dovrebbe essere chiamato a giustificare le proprie scelte.