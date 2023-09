La scuola? Per gli italiani è lontana dal mondo del lavoro. Ecco su quale percorso puntare

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Per gli italiani la scuola è appena sufficiente e lontana dal mondo del lavoro. Informatica e telecomunicazioni, assistenza e sanità, elettronica ed elettrotecnica i percorsi formativi che offrono più opportunità. È quanto emerge dal report “Il sistema scolastico italiano”, elaborato da Area Studi Legacoop e Ipsos su un campione di 800 casi di 18 anni e oltre.

Il verdetto della pagella: la scuola raggiunge la sufficienza

La valutazione media complessiva del sistema scolastico italiano si attesta ad un valore di poco superiore alla sufficienza (voto 6,3), con variazioni significative tra i diversi livelli di istruzione. Il voto più alto va all'Università (6,7) seguita a ruota dalla scuola dell'infanzia (6,5). Al terzo posto le scuole elementari (6,4), seguite dagli asili nido (6,3) e dalle scuole superiori (6,2). Il voto più basso, un 6, va alle scuole medie. Proprio la posizione in fondo alla classifica dell'istruzione media e superiore evidenzia quanto le criticità siano strettamente legate all'importante e delicato tema del rapporto tra scuola e lavoro.

Loading...

I punti deboli

Stando al sondaggio, le principali carenze della scuola vengono riscontrate nei programmi di studio obsoleti e troppo teorici (48%, con una punta del 52% nel Nord Est, ma in diminuzione di 4 punti percentuali rispetto alla rilevazione di un anno fa), nella scarsa motivazione dei docenti (45%, con 5 punti in meno), nell'edilizia scolastica (44%, 3 punti in meno), nelle dotazioni tecnologiche inadeguate (38%, che registrano il calo più marcato di valutazioni critiche, pari a 12 punti percentuali). Un dato in controtendenza è invece quello della scarsa preparazione dei docenti, che si colloca al 39%, in aumento di 3 punti rispetto alla rilevazione precedente.

Il rapporto tra formazione e mercato del lavoro

I giudizi critici si estendono anche alla capacità del sistema scolastico di fornire competenze adeguate alle richieste di un mercato del lavoro in evoluzione, anche se con un significativo miglioramento della percezione sulla capacità di fornire competenze digitali. Infatti, rispetto alla precedente rilevazione, pur restando prevalenti le valutazioni negative, espresse dal 58% degli intervistati, rispetto alla precedente rilevazione aumentano di 20 punti percentuali quelle positive, che si collocano così al 42% del totale. Riguardo ai fattori che ostacolano lo sviluppo delle competenze digitali, al primo posto vengono indicate le carenze dei laboratori (41%), seguite dall'inadeguatezza delle strutture (32%) e dalla scarsa preparazione dei docenti (31%). Sono invece in crescita le valutazioni negative sulla capacità del sistema scolastico di fornire adeguate competenze green (71%, in aumento di 6 punti percentuali), e competenze linguistiche (58%, in aumento di 2 punti), con l'indicazione dei principali fattori di criticità nella scarsa preparazione dei docenti e nell'obsolescenza dei programmi didattici.

Le scuole migliori

Netta la valutazione sulla qualità del sistema scolastico in relazione ai diversi contesti geografici. Per il 64% degli intervistati (5 punti in più sulla precedente rilevazione) le scuole migliori sono al Nord, mentre solo il 5% si esprime a favore delle scuole del Sud (per il 31% non ci sono differenze). Inoltre, per il 40% le scuole migliori sono nelle grandi città (12 punti in meno sulla precedente rilevazione), mentre il 20% opta per la provincia (per il 39% non ci sono differenze).