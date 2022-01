La scuola verso la riapertura con le nuove regole. Il muro dei presidi: rientro ingestibile

4' di lettura

In piena fase di espansione dei contagi si annuncia non privo di incognite il rientro tra i banchi. I nuovi criteri-guida stabiliti dal Governo per gestire la fase di ripartenza sono stati messi a punto per garantire lezioni «in presenza e sicurezza». Ma del rischio di una «situazione ingestibile» parlano i presidi, firmatari di un appello perché vengano concesse due settimane di didattica a distanza. Così come serpeggia incertezza nei genitori chiamati a districarsi nel quadro dei protocolli che prevedono percorsi differenziati secondo i vari casi.

Le novità del decreto

Nella scuola dell’infanzia gli insegnanti dovranno indossare le mascherine Ffp2, così come nelle classi delle primarie e secondarie dove ci sono alunni che non hanno la mascherina perché esentati per specifici motivi. L’ultimo decreto introduce poi nuove regole per la gestione delle quarantene: alla materna, in presenza di un positivo in classe, scatta la sospensione delle attività per 10 giorni mentre alle elementari con un solo caso si applica la sorveglianza, che prevede un tampone al primo e al quinto giorno dalla scoperta del caso, e con due si va in dad per 10 giorni. Per medie e superiori la norma prevede invece tre diversi step: con un caso di positività si continua ad andare a scuola in presenza e si applica l’autosorveglianza e l’obbligo di mascherine Ffp2; con due casi chi è vaccinato con il booster o guarito da meno di 4 mesi resta in classe, i non vaccinati e i vaccinati e guariti da più di 120 giorni vanno invece in dad; con 3 positivi, tutta la classe resta a casa e segue le lezioni da remoto per un tempo massimo di 10 giorni.

Appello dei presidi, «situazione ingestibile»

«Una programmata e provvisoria sospensione delle lezioni in presenza (con l’attivazione di lezioni a distanza) per due settimane è sicuramente preferibile ad una situazione ingestibile che provocherà con certezza frammentazione, interruzione delle lezioni e scarsa efficacia formativa». È quanto si legge in un appello rivolto al presidente del Consiglio Mario Draghi, al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e ai presidenti delle Regioni promosso da una ventina di presidi e che ha già raggiunto oltre 1.500 adesioni di dirigenti scolastici di tutta Italia. Nell’appello si ricorda che «da due anni lavoriamo incessantemente per garantire un servizio scolastico gravemente provato dalla pandemia» ma «a pochi giorni dall’inizio delle lezioni dopo la pausa natalizia, durante la quale non ci siamo mai fermati, stiamo assistendo con preoccupazione crescente all’escalation di assenze». Si parla infatti di «numeri altissimi, mai visti prima» e quindi «non sapremo, privi di personale, come accogliere e vigilare su bambini e ragazzi» e «ci troveremo nell’impossibilità di aprire i piccoli plessi e garantire la sicurezza e la vigilanza». A differenza delle precedenti ondate, «già prima della sospensione natalizia abbiamo assistito ad un’elevata incidenza di contagi all’interno delle classi (alunni e docenti, anche se vaccinati)», proseguono i dirigenti scolastici secondo cui «si tratta di una situazione epocale, mai sperimentata prima, rischiosa e ad oggi già prevedibile. Non è possibile non tenerne conto».

Cisl: rientro in presenza è narrazione incoerente

Dal canto loro anche i sindacati esprimono riserve. «I dirigenti scolastici stanno raccogliendo le certificazioni per la quarantena dal personale e dalle famiglie. Dopo la decisione del Consiglio dei ministri, sono scattate tutte le azioni che dovrebbero garantire un rientro in presenza ma è solo una narrazione virtuale, spiacevole e incoerente. In migliaia di istituzioni scolastiche ci sono elevati rischi di ripresa a singhiozzo, di attività didattiche per poche ore o solo per qualche classe», dice la segretaria della Cisl Scuola Maddalena Gissi. «Scegliere di aprire le scuole per un’azione che rischia di rimanere sulla carta senza riflettere sugli effetti collaterali e sugli interventi inadeguati di cui nel frattempo nessuno si è preoccupato, ha deluso i tanti che si aspettavano decisioni di buon senso più che di estetica istituzionale. I dirigenti attiveranno comunque la Dad per necessità, così come è previsto nel protocollo per la sicurezza al fine di eliminare occasioni di contagio; è ancora una volta un modo per aggirare le responsabilità a livello di Governo, scaricando le decisioni su chi vive i problemi e deve risolverli. Restiamo in attesa di una convocazione urgente del ministero; non vorremmo leggere sull’ennesima circolare come si interpretano le norme», conclude la dirigente sindacale.

Cgil: dubbi sulla gestione scolastica

Anche secondo la vicesegretaria generale della Cgil Gianna Fracassi e il segretario generale della Flc Cgil Francesco Sinopoli «persistono molti dubbi sulla reale efficacia delle misure del Governo al contrasto della pandemia da Covid 19 in materia di gestione scolastica. L’avevamo già detto l’estate scorsa: sarebbe stato fondamentale non farsi cogliere impreparati da nuove varianti e non eliminare quindi misure precauzionali a partire dal distanziamento e dallo sdoppiamento delle classi». In particolare, «dai comunicati ufficiali del Governo rileviamo che le procedure indicate sono basate sulla tempestività ed efficacia dei tracciamenti che, in questo difficile momento, le Asl non sono più in grado di assicurare». Per Fracassi e Sinopoli «l’aggravarsi di tale situazione rischia di rendere inefficace la sorveglianza con testing nella scuola primaria, tra l’altro prevista già dalla scorsa estate e mai attuata. Per la scuola secondaria l’autosorveglianza fino a due casi di positività con la differenziazione del trattamento tra alunni vaccinati e non vaccinati, oltre a non essere accettabile, non è neppure praticabile in quanto le scuole non sono in possesso del dato relativo agli alunni vaccinati e renderebbe ancora più complessa la gestione della didattica». Inoltre «non si comprende la scelta che differenzia in base al numero dei contagiati l’eventuale accesso alla didattica digitale a distanza».