La scuola oltre l’emergenza: «Opportunità per un rinnovamento necessario»

«La scuola ha saputo mettersi in gioco trovandosi a dover affrontare una situazione completamente nuova: i docenti hanno fatto il possibile, permettendo al sistema scuola di fare passi da gigante grazie a un nuovo patto educativo con le famiglie», ha affermato Dianora Bardi, fondatore e presidente di ImparaDigitale.

«Non c’è dubbio che la scuola sia il pilastro fondamentale per lo sviluppo del Paese, in una logica di apertura in connessione diretta con i ragazzi sul territorio. Dovrà essere rifondata sulla base di tre elementi imprescindibili: un piano nazionale contro la dispersione scolastica, un piano per la formazione delle competenze digitali e un piano di recupero della funzione critica dei ragazzi nei confronti del mondo», ha sottolineato Patrizio Bianchi, già coordinatore della task force del Miur.

«Bisogna portare la scuola a operare nel senso dell'uguaglianza sociale, connessa alle esigenze delle aziende e finalizzate alla formazione di competenze indispensabili per il Paese», ha ribadito il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, a cui ha fatto eco Pietro Guindani, presidente di Asstel e Vodafone Italia, che ha sottolineato come il sistema formativo debba adeguarsi alle esigenze mutate del mondo del lavoro: «Le competenze digitali sono ormai capacità di base come leggere, scrivere e contare. Ma la formazione deve essere proseguita lungo tutta la vita per adeguarsi alle esigenze di un mondo del lavoro dove ancora troppo spesso le aziende vedono la formazione come un costo, non un investimento».

Un altro modo di fare scuola

Il bilancio di questo mesi di didattica a distanza non sono semplici. «La Dad si è dimostrata estremamente fragile per i ragazzi in termini pedagogici, psicologici ed economici, con effetti peggiorativi dell'apprendimento, più marcati per chi è già svantaggiato. Il rischio è di un blocco della mobilità sociale garantita dalla scuola», denuncia l'economista Tito Boeri. «In realtà - ribatte Stefano Quintarelli, fondatore di ImparaDigitale – fare scuola da remoto non è inefficace, è il modo in cui l'abbiamo fatta che è stato inefficace: abbiamo dimenticato la didattica e la metodologia».