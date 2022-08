La scuola riapre tra nuove sfide e vecchi nodi: si ricomincerà con 150mila supplenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tra novità legate soprattutto al Pnrr e vecchi problemi sta per iniziare il nuovo anno scolastico, il quarto dell’era Covid. Tra i banchi ci saranno circa 7,4 milioni di studenti, oltre 100mila in meno rispetto a settembre 2021, frutto amaro di una denatalità che nei prossimi 10 anni ridurrà di quasi 1,4 milioni il numero di alunni in aula, con conseguenti ricadute anche sull’organizzazione del sistema scolastico. I docenti saranno circa 850mila, inclusi gli almeno 150mila supplenti attesi anche quest’anno nonostante le sette procedure di assunzione previste nei mesi scorsi.

Si parte in base al calendario d’avvio deciso dalle singole regioni. In media, a metà settembre. Alla primaria arrivano i docenti specializzati di educazione motoria (per ora in 25mila classi di quinta), la metodologia Clil (insegnamento di una materia non linguistica in lingua straniera) sbarca anche al primo ciclo, con la formazione dei docenti ai nastri di partenza, prendono il via i nuovi Its Academy e nelle scuole si cominciano a vedere primi nuovi investimenti in infrastrutture e digitale (sul 4.0 ci sono circa 5 miliardi Ue complessivi). Su 94mila posti autorizzati a oggi se ne sono coperti circa 30mila (ma c’è ancora tempo - le stime più accreditate prevedono che si coprirà al massimo il 50-60% delle cattedre, come gli anni precedenti). Il ministro Bianchi ha comunque assicurato che nuovi ingressi e supplenze si faranno in tempo per l’avvio dell’anno. Il Ccnl non è ancora stato rinnovato (con i 90 euro lordi medi al mese oggi previsti non si escludono proteste sindacali a settembre: Bianchi sta cercando risorse aggiuntive); c’è polemica sulle regole anti contagio; e nonostante l’Invalsi abbia certificato profondi gap negli apprendimenti, specie al Sud e tra le realtà più svantaggiate, corsi e attività di recupero fanno fatica a decollare. Abbiamo messo in fila novità (poche) e nodi storici (tanti) che per studenti, famiglie, docenti si ripropongono a ogni suono della prima campanella.

Abilitazione

Binomio laurea più 60 crediti

Una volta c’erano le Ssis. Poi sono arrivati i Pas, i Tfa, e Scienze della formazione primaria. Quindi è toccato al Fit, rimasto però sulla carta. Adesso è la volta del binomio laurea più 60 crediti. Per la sesta volta in una ventina d’anni, l’abilitazione all’insegnamento cambia o si aggiorna. Il nuovo percorso di formazione abilitante targato Patrizio Bianchi, che potrà partire nei prossimi mesi, con l’ok delle università, si può svolgere dopo la laurea oppure durante il percorso, in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento del proprio titolo. È un percorso oneroso per gli aspiranti docenti. Entro luglio dovevano arrivare i primi provvedimenti attuativi, ma, complice anche la fine del governo Draghi, si è ancora in attesa del loro varo.

AssunzioniCattedre coperte al 50-60%

Il governo ha autorizzato l’Istruzione ad assumere a tempo indeterminato 94.130 docenti, 10.116 unità di personale tecnico-amministrativo (gli Ata) e 361 presidi. A oggi sono stati assunti circa 30mila docenti, attraverso le sette diverse procedure previste quest’anno, dai concorsi ordinari/straordinari alla call veloce. Si chiuderà, secondo le stime, al 50-60%. Più o meno in linea con gli anni precedenti. A causa dei nodi storici del reclutamento scolastico italiano: mancanza di programmazione del fabbisogno; cattedre scoperte al Nord mentre la gran parte degli aspiranti prof di ruolo risiedono al Sud, graduatorie esaurite da tempo, e non solo nelle materie tecnico-scientifiche, da Firenze in su, scarso appeal della professione per i giovani. A complicare il quadro si è aggiunto l’elevato tasso di bocciatura registrato nei concorsi.

