La scuola si chiude con 10mila classi in dad. Ecco come sarà il rientro a gennaio

No all’allungamento delle vacanze per gli studenti. Così come ha confermato il presidente del Consiglio Mario Draghi nella tradizionale conferenza stampa di fine anno, dopo la chiusura delle scuole per le festività si tornerà regolarmente in classe a gennaio, anche se i dati indicano un aumento dei contagi tra i ragazzi (+96% ricoveri pediatrici per Covid secondo l’ultima rilevazione Fiaso) e dal fronte degli epidemiologi sale la voce di chi chiede di ricominciare con la dad. Si lavorerà, però, a rafforzare le misure per rendere più sicuri gli istituti, a cominciare dallo screening.

L’allarme dei presidi: situazione peggiora, 10mila classi in dad

I presidi hanno lanciato l’allarme. «È chiaro che la situazione in generale stia peggiorando - ha detto nei giorni scorsi Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi - lo dicono i dati nazionali. Non dispongo di dati ufficiali sulle scuole, siamo rimasti a quello delle 10mila classi in dad su 400mila, ma credo che negli ultimi giorni il numero sia aumentato. Bisogna dire che siamo ancora lontani dai numeri dell'anno scorso. La speranza è che si riesca a fermare questa nuova variante. La scuola finora sta facendo il suo dovere rispetto a tanti altri settori».

Il pressing per mascherine Ffp2 in tutti gli istituti prima del rientro

I dirigenti scolastici chiedono di dotare tutti gli istituti prima del rientro di mascherine Ffp2. «Adottare mascherine ffp2 nelle scuole - ha continuato Giannelli - significa prevenire la diffusione del contagio con una misura concreta e verosimilmente realizzabile prima del rientro, il 7 o 10 gennaio. C’è tutto il tempo prima che si torni a scuola per far sì che la struttura commissariale distribuisca ffp2 in tutti gli istituti scolastici, è una cosa attuabile se ci si organizza. Mentre è illusorio ed inverosimile sperare che Figliuolo possa gestire 8mln di tamponi al giorno, cosa che tra l’altro intralcerebbe il sistema».



Vaticano contro la didattica a distanza

Il Vaticano si è schierato contro la didattica a distanza, pratica con la quale, si legge in un documento della Pontificia accademia per la Vita, «l’impoverimento dell’apprendimento intellettuale e la deprivazione delle relazioni formative sono diventati un’evidenza condivisa. I ragazzi devono frequentare la scuola. Lasciamo che i bambini vadano a scuola, è il rinnovato appello che nasce dal tempo della pandemia».

Draghi: dovremo prendere le precauzioni necessarie per la scuola

Il capo del Governo ha spiegato che l’esecutivo farà tutto il possibile, sul piano delle strategie di contenimento dei contagi, per evitare un ritorno delle classi alla didattica a distanza. Draghi si è detto «consapevole della sofferenza che i giovani hanno subito a causa delle restrizioni necessarie per contenere la pandemia. Faremo di tutto perché quell’esperienza non si ripeta, ma - ha sottolineato - dovremo prendere le precauzioni necessarie anche nella scuola. La prima cosa è lo screening: il generale Figliuolo su questo si è messo in moto e se è necessario, come credo sia, potenziare questo sforzo, lo faremo».