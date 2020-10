La scuola smart facilita l'accesso e libera energie

“Il futuro è già qui, solo che non è distribuito allo stesso modo”, diceva uno scrittore di fantascienza, William Gibson, che si occupa da tempo di come la tecnologia digitale plasma le nostre città e le nostre vite. Le smart city, le città intelligenti, stanno crescendo un po' alla volta, in luoghi diversi del Pianeta, per distribuire meglio, grazie alla Rete, l'energia e le risorse, per migliorare la mobilità, rafforzare l'economia e conciliare meglio lavoro e vita, per aumentare la qualità dell'istruzione e dell'assistenza sanitaria.

Un processo di cambiamento che avviene a partire dagli smart campus, unità di base come scuole, condomini, ospedali, aziende, centri commerciali che diventano più efficienti e sostenibili.

Il confinamento provocato dalla pandemia di coronavirus ha provocato l'improvviso ricorso di massa al telelavoro e alla didattica a distanza, e ci ha ricordato, appunto, che la distribuzione delle risorse e delle competenze è un obiettivo importante per il quale c'è ancora molto da fare. A partire dall'accesso a Internet e dalla disponibilità di dispositivi digitali, che nei mesi scorsi è stato un problema per scuole, studenti e insegnanti.

La trasformazione digitale delle scuole e lo sviluppo delle competenze sono dunque fondamentali per garantire l'accessibilità e la qualità dell'istruzione.

La Smart Education, insieme allo smart campus, sarà al centro dell'appuntamento con Huawei a Roma il prossimo 29 ottobre, nell'ambito del Huawei Smart City Tour: sette eventi online interattivi dedicati ad altrettante aree territoriali italiane, per condividere conoscenze e possibilità tecnologiche e costruire insieme la Smart Italy del futuro.

La tappa romana è un appuntamento per tutto il Centro Italia: Lazio, Toscana, Umbria, Abruzzo e Marche.

Ci si può registrare a questo link per partecipare.

L'emergenza Covid-19 ha rivoluzionato il mondo dell'istruzione dimostrando quanto velocemente possano avvenire i cambiamenti grazie a partnership che combinano competenze e risorse per rispondere alle esigenze locali con l'obiettivo di garantire la continuità dell'apprendimento, in particolar modo per gli studenti più svantaggiati. E una lezione importante è venuta da Paesi a basso e medio reddito che hanno adattato i loro servizi per soddisfare le esigenze degli utenti e hanno saputo contenere l'impatto della pandemia attraverso lo sviluppo di partnership commerciali essenziali.

Huawei si è impegnata a fornire accesso a risorse educative di alta qualità come corsi digitali, applicazioni di e-learning e formazione a distanza. Il leader globale per la fornitura di soluzioni di Information and Communication Technology ha lanciato ad aprile il programma “Learn ON” per soddisfare le esigenze educative degli studenti universitari in ambito ICT colpiti dall'epidemia e con maggiore talento. Il programma riunisce partner universitari di tutto il mondo e offre incentivi alla cooperazione tra università che possono essere utilizzati per corsi ed esami online, in particolare su tecnologie come Intelligenza Artificiale (AI), Big Data, 5G e Internet delle Cose (IoT).

Ma, oltre l'emergenza, c'è anche uno scarto crescente tra la richiesta di talenti nella società smart e il sistema formativo industriale. In questo contesto le università, per esempio, affrontano diversi problemi, tra cui applicazioni frammentate e gestione dei dati inefficaci.E poi, con il cambiare delle abilità richieste dalla forza lavoro, la tradizionale educazione alla lavagna che riproduceva lo stile della linea di produzione in fabbrica è sempre più spesso sostituita da stili pedagogici personalizzati. Huawei usa le tecnologie digitali per trasformare la formazione tradizionale in formazione intelligente creando smart campus per l'istruzione sicuri, efficienti, innovativi e intelligenti in grado di supportare efficacemente l'apprendimento, la gestione, gli esami e molti altri servizi.

Tra i servizi e i materiali offerti da Huawei per tutti i gradi dell'istruzione e della formazione, ci sono centri dati cloud, piattaforme di apprendimento online, lezioni virtuali online, aule smart e sistemi di diffusione virtuale.Ma anche lavagne virtuali che si possono spostare facilmente, Il link per la registrazione alle tappe-evento del Huawei Smart City Tour:

https://e.huawei.com/it/special_topic/event/2020q3/2020_Italy_SmartCityTour