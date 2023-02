La Sec accusa Terra Luna: investitori ingannati, miliardi in fumo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La Sec torna all’attacco. La Security and exchange commission ha messo sotto accusa Terraform Lab e Do Know, il co-fondatore della stessa stable coin algoritmica Terra Luna. L’imputazione è avere ingannato gli investitori, attraverso il protocollo cripto, dall’Aprile 2018 al Maggio 2022 (quando Terra Luna è collassata). Un comportamento il quale avrebbe permesso a Terraform Lab e Do Know (contumace) di portarsi a casa illecitamente miliardi di dollari.

L’inganno

In che modo? Offrendo e vendendo un gruppo di...