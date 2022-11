La Sec bacchetta Goldman Sachs: troppe leggerezze sull’Esg

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sec sempre più dura sugli investimenti sostenibili. Stavolta la Consob americana ha sanzionato Goldman Sachs Asset Management che ha dovuto sborsare 4 milioni di dollari per chiudere la controversia con l’authority Usa. A scatenare le ire di Gary Gensler, presidente della Sec, la valutazione non corretta dei fattori ambientali, sociali e di governance in alcuni dei prodotti di investimento, da parte della struttura di risparmio gestito della banca d’affari americana.

L’indagine Sec

L’inchiesta degli ispettori Sec...