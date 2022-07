La Sec indaga Coinbase sulla quotazione dei token. La piattaforma è una Borsa tradizionale?

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Alla fine la questione, che si intravedeva la scorsa settimana tra le parole del comunicato della Security and Exchange Commission (Sec) sul primo caso di insider trading nel mondo cripto, è saltata fuori. E cioè: potrebbe essere che Coinbase, nel momento in cui consentisse di scambiare token che in realtà sono “securities”, debba considerarsi alla stregua di un gestore di mercati. E, quindi, potrebbe doversi iscrivere presso la Sec quale Borsa.

L’indagine e l’insider

Secondo Bloomberg il watchdog americano starebbe indagando...