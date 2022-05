La Sec indaga su Elon Musk per la mancata disclosure della quota in Twitter

Il ritiro nono sarebbe troppo oneroso

Nulla gli vieta, oltretutto, di lasciar cadere il nuovo deal prima del completamento previsto a ottobre, se decidesse che è troppo difficile un rilancio oppure navigare le complessità della moderazione del contenuto, checchè ne dica (le regolamentazioni governative sui social nel mondo, non solo le auto-regolamentazioni, si stanno moltiplicando). La penale e gli eventuali danni per un divorzio che Musk dovrebbe sborsare non sono pari a zero, ma non sono neppure molto: è stata fissata ad un massimo rigido e insolito, sottolinea il Journal, di un miliardo e niente più, cifra non esattamente proibitiva per l'uomo più ricco al mondo.

Sintomo delle incognite profonde che restano vive, il titolo è tuttora del 15% sotto il valore pattuito per l'operazione. Strano per un deal in contanti e senza ostacoli antitrust o di sicurezza nazionale (Musk è cittadino americano). Intanto la Sec indaga e forse vorrà vederci più chiaro nei disegni di Musk, autoproclamato campione della libertà sui social, meno della trasparenza finanziaria.