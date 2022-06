La seconda generazione di Kia Niro scommette su design e innovazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gioca le carte dello design originale e dell’innovazione. La seconda serie della Kia Niro, infatti, sfida i crossover compatti di tendenza, soprattutto quelli premium tedeschi, facendo leva su stile, elettrificazione e hi-tech. Al pari della precedente, la gamma è formata dalla versione full-hybrid Hev in vendita a partire da 30.500 euro, dall’ibrida plug-in Phev il cui listino parte da poco più di 40.000 euro. Invece, il prezzo base dell’elettrica Ev è vicino ai 43.000 euro. Al di là di quanto possono suggerire le potenze dei powertrain dell’ibrida e della full-electric (141 e 204 cv) uguali alle precedenti, sotto l’outfit delle Niro 2.0 ci sono nuove tecnologie che incrementano la possibilità di marciare più spigliatamente e più a lungo a emissioni zero.L’aspetto della nuova Niro trasmette bene l’appartenenza a questa specie. Sfruttando la terza evoluzione dell’architettura K che offre anche un passo più lungo e ottimizza le proporzioni, il design mette d’accordo immagine e funzionalità. La linea è di rottura, dai fari anteriori al disegno della coda contornato da gruppi ottici a forma di boomerang e al prominente montante posteriore del tetto, evidenziato in alcuni allestimenti dalla colorazione a contrasto. Non è un esercizio di stile, ma una soluzione che mimetizza prese e sfoghi d’aria per ottimizzare l’aerodinamica.

L’abitacolo è spazioso egrazie anche ai sedili esili che però sono comodi, ergonomicamente ben studiato e rifinito. Inoltre, integra tanti ampi portaoggetti e prese Usb-C posteriori razionalmente sistemate negli schienali dei sedili anteriori. La scena è dominata dal widescreen curvo , formato dai display da 10,25” della strumentazione configurabile e del sistema d’infotainment, ai quali si può aggiungere l’head up display. L’infotainment si basa sul sistema Uvo sempre connesso, interagisce via wireless con gli smartphone ricaricabili anche senza filo ed è ben gestibile. Il navigatore offre anche la funzione green zone che attiva automaticamente la marcia a emissioni zero nelle aree “verdi” urbane e vicino a scuole e a ospedali.

Gli aggiornamenti dei powertrain delle tre Niro sono tutti destinati a prolungare l’uso della trazione elettrica. Quelli della full-hybrid di potenza invariata rispetto al passato e della ibrida alla spina integrano sempre un motore a benzina di 1,6 litri da 105 cavalli ma con attriti ridotti assieme a un nuovo cambio a doppia frizione a sei marce, privo del rapporto della retromarcia. Infatti, questa modalità è affidata al motore elettrico. Inoltre, l’unità elettrica della Phev adesso è da 84 cavalli e innalza la potenza del sistema a 183 cavalli, è alimentata da una batteria da 11,1 invece che da 8,9 kWh e con l’aiuto di un sistema di riscaldamento continuo assicura percorrenze elettriche che arrivano a 65 chilometri, una ventina in più della precedente.

Il motore elettrico della Niro Ev eroga sempre 204 cavalli, ma adesso è alimentato da una batteria da 64,8 kWh che porta l’autonomia a 460 chilometri. Tra le tecnologie entrano anche nuovi Adas che portano la guida semi-autonoma di livello 2.

Abbiamo provato una Niro Hev di pre-serie in allestimento Evolution (gli altri sono il Business e lo Style) che offre tutto quanto ci si può attendere da un modello premium. Il rendimento del powertrain è avvantaggiato dal nuovo cambio soprattutto con la modalità Eco, con la quale l’erogazione è molto lineare e non trasmette quando questa Niro si comporta quasi da full-electric o sfrutta i due motori. Elettricamente ci si muove spigliatamente e spesso, anche perché l’autoricarica della batteria è adesso supportata da tre step di recupero di energia nei rallentamenti, impostabili con i paddle al volante.