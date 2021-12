La seconda generazione alla scoperta del web

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una gioielleria che tutti i milanesi conoscono, ma che il web ha aiutato a portare nel mondo e che è anche una bellissima storia di osmosi generazionale, prima ancora che di passaggio. Il fondatore, Angelo Mereu, originario della Sardegna ma a Milano da quando era molto giovane, ha trasmesso ai figli, Giolina e Giammarco, ovviamente con la “complicità” della moglie Francesca, la passione per l’arte orafa e l’intraprendenza che deve avere ogni piccolo imprenditore. Da qui anche il nome della gioielleria di via Solferino 22, nel cuore di Brera e a due passi dalla sede del Corriere della Sera: Giolina e Angelo. L’ingresso nell’attività famigliare dei figli ha sancito la nascita dell’e-commerce, affidata in particolare a Giammarco, mentre Giolina, insieme al padre, si concentra sulla parte creativa. «Abbiamo inserito l’e-shop nel nostro sito nel 2008, ma era una vetrina, per così dire, rudimentale – racconta Giammarco –. Nel 2016 abbiamo fatto un investimento importante, sia sul restyling del sito, sia sulla parte di e-commerce e già nel 2017 le vendite online erano arrivate al 5% circa del fatturato». Il primo a stupirsi – piacevolmente – è stato Angelo Mereu, seguito da Giolina, che non è nativa digitale ma appartiene pur sempre alla generazione Millennial. «Sono molto legata alla parte fisica di un acquisto e viaggiando adoro scoprire piccoli negozi – racconta –. Ma è altrettanto vero che anch’io compro online e so quanto comodo e divertente possa essere. Credevo però che i nostri gioielli, che sono comunque in oro e pietre semipreziose o preziose, fossero più difficili da vendere senza la possibilità di provarli. Sono felice di essermi sbagliata!». Nel 2021 le vendite online sono arrivate al 20% del totale, l’Italia è il primo mercato, seguita da Francia e Stati Uniti. «Spediamo però ovunque, dal Giappone all’Australia», conclude Giammarco.