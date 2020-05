La seconda giovinezza del C-27J Spartan, in volo a sostegno della Protezione civile Il velivolo di Leonardo realizzato nell’hangar di Caselle Torinese nasce come un cargo militare o oggi scommette sulla versatilità degli allestimenti di Filomena Greco

Continua a fare il suo lavoro anche durante l’emergenza da Covid-19, trasportando a supporto della Protezione civile italiana 17 tonnellate di materiale, con all’attivo 9.242 miglia percorse e 42 ore di volo. Il C-27J Spartan si conferma una sorta di evergreen per Leonardo. Con alle spalle una storia di 20 anni e 87 esemplari sul mercato, il velivolo assemblato nello stabilimento di Caselle Torinese vive una seconda giovinezza.

Lo sanno bene i circa 300 addetti, tra tecnici e operai, al lavoro nell’hangar di Caselle Nord: durante le settimane di allerta sanitaria non hanno fatto neanche un’ora di cassa integrazione e si preparano a lavorare su tre turni per ridurre i rischi di contagio. «In una prima fase l’azienda ha ridotto al minimo le attività - racconta Rocco Cutrì della Fim-Cisl – e ha implementato il piano per la sicurezza distribuendo igienizzanti, mascherine e guanti». La previsione ora è di tornare al massimo della capacità produttiva e mantenere la modalità smart working attiva.

Tra le sedi di Caselle e corso Marche, a Torino, sono circa 2.600 gli addetti in capo a Leonardo, ricorda Valter Vergnano della Fiom di Torino: «Il Gruppo ha istituito un fondo di solidarietà per consentire la copertura delle mancate ore di lavoro senza conseguenze sulle buste paga, nel quale l’azienda ha fatto confluire circa trentamila giornate di ferie e tutti i lavoratori potranno dare il loro contributo in giornate di ferie per i colleghi».

Grazie alle capacità di riconfigurazione del carico, il C-27J ha alternato missioni di trasporto di materiale ed attrezzature sanitarie, trasporto di personale sanitario e operazioni di trasferimento complesse in bio-contenimento. Ma la lista di missioni a seguito di catastrofi naturali come uragani, terremoti o incendi è lunga per il C-27J Spartan. Nel 2012 quando l’uragano Sandy colpisce la costa orientale degli Stati Uniti, la Air National Guard impiega per la prima volta il velivolo italiano in supporto a un’emergenza umanitaria domestica, come succede anche qualche anno dopo, nel 2017, quando la United States Coast Guard usa i C-27J per portare assistenza alle popolazioni colpite dagli uragani Harvey, Irma e Maria.

La Fuerza Aérea del Perù ha usato i suoi Spartan per i soccorsi in Ecuador nel 2016 dopo un violento terremoto, nel 2017 è toccato al Cile, colpito da gravissimi incendi, e allo stesso Perù, devastato da piogge alluvionali. A gennaio scorso poi sono stati i C-27J della Royal Australian Air Force a volare in condizioni estreme, impegnati nella lotta agli incendi che hanno colpito l'Australia.