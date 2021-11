La seconda vita del banchiere che non ha mai smesso di essere democristiano

In tavola arrivano i tagliolini ai trentatré tuorli: trentatré tuorli ogni chilo di farina. Con, sopra, una abbondante grattata di tartufi: «Enza, aggiungi, aggiungi», dice. «Nel 1993 e nel 1994 mi sentivo un apolide della politica. Nel 1995 con il Partito Popolare vengo appunto eletto presidente della Provincia di Alessandria. Ci spetta un posto nel consiglio della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. Lo stava occupando il ragioniere capo della Provincia. Quando questi dà le dimissioni per ragioni personali, mi dice che, per un nodo burocratico, avrei dovuto farlo io. Giusto qualche settimana. Poi avrei nominato il mio successore. Per questa ragione, firmo l’irrituale decreto di nomina con cui Fabrizio Palenzona nomina Fabrizio Palenzona, firmato Fabrizio Palenzona», ride.

E poi aggiunge: «Per me la cosa era finita lì. A settembre, dovevo nominare il nostro rappresentante. È estate. Come una incombenza fra le tante, vado a Torino alla mia prima riunione, che nelle mie intenzioni sarebbe dovuta essere anche l’ultima. A un certo punto, sento che vengono erogati 2,85 miliardi di lire. Rimango di sasso. Chiedo a un mio vicino di sedia se ho capito bene e lui mi fa: “Sì, questo mese sono un po’ di più, perché ad agosto non ci riuniamo”. Non ci posso credere. Esco e domando ai miei funzionari quante, di queste erogazioni, sono arrivate negli ultimi anni in provincia di Alessandria: lo 0,1 per cento. Faccio due conti: nel consiglio siamo in 15. Ad Alessandria, quindi, spetta il 7% dell’erogato. Dico ai miei: “per dare 500mila lire alla pro-loco, diventiamo matti…a questo punto, nella fondazione resto io!”. Un giorno, da Sotheby’s è messo all’asta un trittico del pittore cinquecentesco di Castelnuovo Scrivia Franceschino da Boxilio, che all’origine era proprio nell’oratorio della Trinità di Pozzolo Formigaro. Chiedo alla Fondazione Crt di acquistarlo. Perdo: quattordici voti contro e solo il mio a favore. Mi arrabbio tantissimo. Esco dalla votazione e vado da Mercedes Bresso, presidente della Provincia di Torino e dell’Unione Province Piemontesi, di cui io ero vicario. Le chiedo la delega alle fondazioni. Lei me la dà. Torno in consiglio alla Fondazione Crt. E vinco: otto voti a sette. Il trittico si compra e si riequilibra il giusto peso tra Torino e il resto del territorio».

Ascesa à la Balzac

Il barolo di Paolo Conterno scalda. Viene servito un pollo alla Marengo con porcini, uovo cremoso e gamberi di fiume. In Palenzona l’ascesa à la Balzac del provinciale sbarcato non a Parigi ma a Torino, a Milano (dove , per esempio, sviluppa un intenso rapporto personale con Vincenzo Maranghi di Mediobanca) e nella Roma del Vaticano è distillata e resa più sottile dalla virtù cattolica della pazienza e dell’inglobamento di chi ti disprezza, forma sublime di rivalsa sulle umiliazioni subite: «Io e mia moglie Alla Kouchnerova abbiamo due figlie, Tatiana ed Emma. Una mattina mi ritrovo in aereo seduto a fianco di una persona collega in un Cda. Le chiedo un consiglio per mia figlia Tatiana, che vuole andare a studiare all’estero. Questa persona mi gela: “Ma come? Ma no. Tua figlia deve rimanere in Italia”. Capisco subito che, a questa persona, mi creda, una persona per benissimo, che appartiene alla aristocrazia progressista, io faccio ribrezzo: sono un politico, per di più democristiano, di provincia, ignaro delle lingue, con una semplice laurea in legge a Pavia. Nel 1979, sono stato perfino segretario nazionale dei cisternisti della Fai, la Federazione autotrasportatori italiani: poco chic, per i radical chic. Poi, con questa persona, una volta superati i pregiudizi, siamo diventati amici…». E, davvero, all’espressione «siamo diventati amici» un brivido di divertimento mi coglie al pensiero della borghesia di sinistra, risparmiata da Tangentopoli e poi felicemente modernizzatasi con la finanza nei Cda delle società quotate.

L’incontro con Luigi Fausti

Per dessert Enza porta in tavola una specialità della locanda, la Gianduiella: un lievitato con gianduia, nocciole e caramello salato. La fisiologia democristiana di Palenzona è senza sottomissioni, innaturali per chi è stato generato dalla sinistra democristiana dei Donat-Cattin e dei Giovanni Marcora: «Nel 1996 incontro Luigi Fausti, presidente della Comit, che ha acquisito la Biverbanca, unione tra le casse di risparmio di Biella e Vercelli, e vuole comprarsi pure la Cassa di Risparmio di Torino. Entro nella stanza favorevole all’operazione. Soltanto che lui mi dice: “Io faccio il presidente, tu fai il vicepresidente. Ci sono 500 posti da distribuire”. Mi rendo conto che, in quella stanza qualcosa mi sfuggiva, non tanto e non solo perché era lui a dare le carte, ma per la sensazione di essere “comprato”. Cambio idea. Optiamo così per una aggregazione più rispettosa della nostra storia e dei nostri valori: quella tra le casse di Torino, Verona e Treviso che qualche tempo dopo porterà alla nascita di UniCredit. Un grande sogno avveratosi. Fino al 2007 UniCredit ha compiuto una straordinaria cavalcata. Enrico Cuccia aveva visto giusto quando convinse Lucio Rondelli che Alessandro Profumo era l’amministratore delegato giusto. Rondelli non lo voleva. Per lui era troppo giovane, autonomo e aggressivo. Noi delle fondazioni siamo stati gli azionisti più convinti della prospettiva della banca pan-europea che, fino a quell’anno, ha funzionato alla grandissima».

Esercizio del potere e responsabilità

L’appetito per le cose di Palenzona si nutre di ogni elemento: esercizio del potere («per me non è mai fine a se stesso», assicura) e responsabilità, desiderio di capire i fenomeni prima di orientarli, divertimento per il senso di sé proiettato sugli altri, quasi fino al compiacimento di sembrare più duro e ambiguo, pesante e pericoloso di quanto – con il suo dispensare il lievito della mediazione e il sale degli equilibri – egli non sia.