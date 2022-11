La seconda vita dei castelli, un investimento fra lusso e business

Ascolta la versione audio dell'articolo

A cinquanta minuti da Milano, dove si apre la verde Emilia, le vallate piacentine tra l'Appennino e il Po sono costellate di centinaia di castelli medioevali. Pochissimi conservati perfettamente, alcuni residenze di charme dove soggiornare, altri dimenticati dalla storia in attesa che qualcuno si occupi di loro. Qui s'incontrano i testimoni di uno stile di vita che è una antica forma di ascolto e di rispetto per l'ambiente, le cose, le vicende umane. C'è chi li vive per genealogie illustri e chi arriva qui per raccogliere con passione la memoria dei dettagli, delle storie dei luoghi e delle persone che li hanno abitati. Tutti, però, sono accomunati da una ricerca che è lunga una vita e che ha sempre sullo sfondo un castello.

La torre cilindrica del Castello di Rivalta taglia il cielo sopra la pianura e la sua geometria magnetica si affaccia lungo le rive del Trebbia dai sassi chiari e le acque docili, che videro l'attraversata degli elefanti nella battaglia di Annibale contro i romani. Progettata da Pietro Antonio Solari dieci anni prima che l'architetto milanese disegnasse a Mosca le torri del Cremlino, è l'emblema del Castello di Rivalta di Gazzola, il più famoso e spettacolare dei castelli piacentini. Vive qui il conte Orazio Zanardi Landi, discendente di una delle più nobili famiglie italiane, “Svevo sanguine laeta” (lieta del matrimonio con sangue Svevo). Lo incontriamo nel suo salotto, davanti a lui lo stipo che piaceva alla principessa Margaret di Windsor, amica di famiglia che visitò il castello per la prima volta nel 1988 e se ne innamorò al punto da tornarvi ogni anno in villeggiatura estiva per tutta la vita.

«Ricordo con piacere l'invito informale da Buckingham Palace: io e mia moglie fummo alloggiati al Royal Lodge, all'epoca residenza della Regina Madre, e prendemmo un tè con la Regina Elisabetta, che per noi era semplicemente la sorella di Margaret. Non posso dimenticare l'accoglienza familiare che ci riservarono al Castello di Windsor: un giorno facemmo il bagno in piscina con la loro famiglia ed Elisabetta mi preparò con le sue mani una limonata, come quella che Margaret era solita prendere da noi a Rivalta. Poi ci guidò a visitare il castello e ci mostrò, tra le altre cose, i disegni originali del Guercino per la cupola del Duomo di Piacenza. In seguito, Carlo espresse il desiderio di visitare Rivalta, ma era ottobre e all'epoca le camere non erano riscaldate. Lui disse che era abituato al freddo di Balmoral, però dovemmo rimandare. Quando i nuovi impegni della successione al trono glielo permetteranno, saremo felici di accoglierlo».

Orazio oggi presiede l’Associazione Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli, che riunisce i castelli visitabili (oltre 60): «A differenza della Loira, dove i castelli sono per lo più di proprietà pubblica, qui la maggior parte è di proprietà privata ed è difficile promuoverli in un percorso comune». Nonostante le difficoltà, anche grazie al suo impegno, i castelli piacentini sono un caso di scuola. Fu sua madre, Franca Zanardi Landi di Veano Ardissone, la prima a credere nel Castello di Rivalta e ad avviare nel secondo dopoguerra i lavori di ristrutturazione. Un'operazione visionaria proseguita da Orazio, che ha dato il via a una tendenza, quella del recupero dell'antico, che in queste vallate ha trovato terreno fertile.

In Val Luretta, lo sbocco sulla pianura è dominato dalla monumentale Rocca Anguissola Scotti di Agazzano, tra i più maestosi castelli piacentini, che si mostra nelle sue turrite forme medioevali, curiosamente affiancate dal Castello, una delicata villa di delizia costruita nel '700 a fianco dell'antico fortilizio. Il Castello e la Rocca non potrebbero essere più diversi e più perfettamente uniti, come i principi Francesco, Lodovico e Ferrante Gonzaga Del Vodice, i tre fratelli discendenti diretti della nobile dinastia mantovana, tra le più importanti della storia d'Italia. Ci accolgono nel salone decorato con meravigliose vedute panoramiche e accettano con simpatia le indicazioni della nostra fotografa per scattare «la prima foto che ci ritrae tutti e tre insieme, da quando siamo bambini». Lodovico e Ferrante gestiscono le aziende di famiglia mentre Francesco, amante dei cavalli, avvicina all'equitazione i bambini con diverse abilità e si dedica ad Agazzano, dove ha scelto di vivere. Il bisnonno, Maurizio Ferrante Gonzaga, fu pluridecorato al valore militare mentre il nonno, Ferrante Vincenzo, fu ucciso l'8 settembre 1943 rifiutando di arrendersi ai tedeschi al grido “un Gonzaga non s'arrende mai”.