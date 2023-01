La seconda vita delle Province. Ecco le proposte dei partiti, uniti per farle rinascere

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Le Province sono morte, viva le Province. Il vessillo agitato per anni in nome della lotta alla «casta» sembra essere definitivamente ammainato: sono ben sei i disegni di legge già depositati da Fi, Fdi, Lega e Pd per ridare una possibilità agli enti più deprecati della storia della Repubblica. E anche M5S e Italia Viva stanno per depositare le loro proposte. La commissione Affari costituzionali ha già deciso di avviare un ciclo di audizioni, che cominceranno appena finito l’esame del Milleproroghe. Poi è probabile che venga nominato il comitato ristretto per arrivare a predisporre un testo base. Bipartisan. Chi lo avrebbe mai detto? Maggioranza e opposizioni, divise su tutto, si ritrovano per offrire una seconda vita alle Province.

Verso l’archiviazione della legge Delrio

Per fare cosa? Semplice: archiviare la legge Delrio (56/2014), che aveva ridimensionato drasticamente le competenze delle province – riducendole a edifici scolastici degli istituti superiori, parte della viabilità e ambiente – e abolito l'elezione diretta di presidenti e consiglieri, sostituendola con un sistema di secondo livello, che prevede che siano consiglieri comunali e sindaci, ogni due anni, a eleggere il consiglio provinciale e ogni quattro anni a scegliere il presidente, che deve essere un sindaco con almeno 18 mesi di mandato alle spalle (nelle Città Metropolitane il presidente è di diritto quello del Comune capoluogo). Dal 2014 al 2022 si sono tenute almeno venti tornate elettorali provinciali. Peccato che la riforma pensata dal governo Renzi doveva essere temporanea: era stata pensata per traghettare le Province verso la completa eliminazione, salvando dall’accetta soltanto le città metropolitane.

Loading...

Un limbo durato otto anni

Ma al fatidico referendum del 4 dicembre 2016 gli italiani, bocciando la riforma su cui Matteo Renzi aveva scommesso la sua permanenza al timone del governo, hanno bocciato anche l'addio alle Province. Rimaste nel limbo per otto lunghi anni. Indebolite. «È proprio lo svuotamento della provincia - ha sottolineato la Corte dei conti nella Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali 2019-2020 - ad aver mostrato l’utilità di enti complessivamente in grado di corrispondere alle funzioni di dimensione ’vasta’, capaci di costituire un riferimento per l’intero sistema delle autonomie e in particolare per i Comuni, specie quelli di dimensioni minori».

La galassia attuale

Una storia molto italiana, a pensarci bene: il guaio delle mezze riforme, le incompiute che non giovano a nessuno, perché i risparmi si pagano in confusione e disservizi. Il mancato superamento della legge Delrio secondo lo schema previsto, come evidenzia l’Upi, ha generato incertezza sulla titolarità delle funzioni, caos nel riordino, progressivo accentramento di poteri amministrativi in capo alle Regioni, tagli alle risorse. Con il blocco per cinque anni, di fatto, della manutenzione ordinaria e della capacità di investimento delle Province su servizi essenziali, a partire dai 130 chilometri di strade e delle oltre 7mila scuole secondarie superiori in gestione al personale. Per non parlare di ciò che è accaduto al personale: al 1° gennaio 2015 i dipendenti erano 41.205; dal 2015 al 2017 sono state trasferite o collocate in pensione circa 16mila persone; oggi è rimasto in servizio un totale di 16mila lavoratori. Ma è arrivato il Pnrr con il suo carico, positivo, di fondi e cantieri. Da qui la disperata richiesta di tecnici, esperti delle procedure di investimento, progettisti.

Più spoliticizzazione, più difficoltà di capire le responsabilità

Un dossier di Openpolis nel 2020 aveva mostrato la tendenza alla «spoliticizzazione» che ha caratterizzato le competizioni per le province: nel 40% degli enti le liste in campo alle elezioni precedenti la rilevazione non avevano alcun riferimento politico nel nome. Ma la conseguenza è stata anche l’aumento della difficoltà, per il cittadino, di attribuire responsabilità politiche chiare. Una difficoltà che cozza contro l’essenzialità delle funzioni residue svolte e con la fatica della riassegnazione delle altre competenze.