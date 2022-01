La seconda vita (tutta d’oro) degli smartphone

Allo studio la rivoluzione del riciclo

Lo studio messo in campo dai ricercatori dell’Enea, in sinergia con quelli dell’Università Sapienza, punta a fornire uno strumento in più capace di modificare la tendenza italiana che in quest’ambito, si ferma «alle fasi di trattamento e di riciclo più semplici ma meno remunerative, come la triturazione e la separazione di plastiche e di metalli». Una tendenza che lascia «agli operatori esteri il vantaggio di recuperare la parte “nobile” del rifiuto, in particolare le schede elettroniche ricche di metalli come oro, argento, palladio e rame». Obiettivo dello studio e del progetto, l’attivazione di un processo innovativo che «completi la filiera».

La sfida dell'idrometallurgia

Non meno importante la cosiddetta fase del processo che prevede l’utilizzo di tecnologie idrometallurgiche che «garantiscono bassi consumi energetici (si opera a temperatura ambiente), ridotte emissioni, modularità degli impianti e flessibilità di impiego». Tutte caratteristiche che, a sentire i ricercatori, consentono un agevole processo di crescita e facile replicabilità in contesti industriali. «L’idrometallurgia – conclude il responsabile del progetto – è una tecnica particolarmente indicata nella separazione e nella purificazione selettiva degli elementi a elevato valore aggiunto anche in matrici con basse concentrazioni di metalli».