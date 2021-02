La selezione della bellezza: chi c'è dietro i volti delle top model più note e pagate al mondo Piero Piazzi, tra i nomi più affermati della fashion industry internazionale, spiega come sono nate Marpessa, Linda, Carla, Mariacarla. E come la moda può ripartire. di Laura Leonelli

Piero Piazzi, direttore worldwide di Women Management, con Fien, Verena, Carol, Nabou, Aurora, Nyagua, alcune delle new faces dell'agenzia.

Forse non lo sa, ma, ogni volta che sorride, Piero Piazzi protesta. Il suo è un sorriso militante non solo perché miete vittime tanto è luminoso, ma perché, visti i tempi in cui viviamo, è una dichiarazione controcorrente, un manifesto di gentilezza e di equilibrio come ormai non esiste più. Piero Piazzi sorride perché, da 30 anni, è circondato dalla bellezza femminile di donne “estreme”: Marpessa Hennink, Linda Evangelista, Carla Bruni, Mariacarla Boscono e più di recente Chiara Scelsi. Ma soprattutto Piero sorride perché sa, e lo sa sulla sua pelle di uomo bellissimo, ex modello e oggi presidente worldwide dell'agenzia Women Management (il giro di affari di Women/Milano è di 12 milioni di euro l'anno), che la bellezza, e il potere che dà la bellezza, la ricchezza che regala, sono fragili. Destinati a cambiare nel tempo. Di fronte al tempo, non esiste nulla di meglio che una compostezza serena e accogliente. Si sorride, appunto.

Piero Piazzi. Foto Luc Braquet.

«D'altronde questa pandemia ci sta insegnando molto». Di certo ci ha messo di fronte alla fragilità. Di certo, ha imposto una nuova scala di priorità. «Chi ha fatto cose vere, chi ha coltivato arte, talento e qualità, chi ha continuato a portare avanti la moda come un progetto di ricerca, di artigianalità e fatto bene, sono sicuro che andrà avanti. La gente non ha più voglia di spendere per cose futili, ha voglia di autenticità. Meno ready to wear e più valore. Ma voglio pensare che tutto ciò porterà a una selezione naturale. Pulizia e meritocrazia: sono queste le due nuove parole chiave».

Fra i nuovi volti di Women, Sculy Mejia. Foto Nathaniel Goldberg.

A sorridere quest'uomo, che ha seguito da protagonista in passerella e dietro le quinte l'evoluzione della moda, ha cominciato da bambino, anche solo per una questione geografica: è nato a Bologna, nel 1963, «e quando da ragazzo venivo a Milano, in questa città fredda, severa, che allora odiavo e che adesso adoro, sorridevo e venivo frainteso. I milanesi non capivano». A dire la verità, qualche problema di comunicazione c'era anche a casa, nel regno incantato, perfetto, dunque falso, di una famiglia borghese molto cattolica, molto colta, un padre importante e distante, una madre bellissima ¬ «io le assomiglio», conferma Piero ¬ e anche molto infelice, un fratello, una sorella di 12 anni più grande, «che, nel 1968, quando mi faceva da baby-sitter, mi portava di nascosto alle assemblee dei sessantottini». Pugno chiuso e collettivo.

Nella famiglia Piazzi, invece, regnava il verticismo, «bisognava eccellere. Dovevo essere il primo a scuola, il primo nello sport, tantissimo tennis, e il primo anche nello studio dell'inglese. Per questo, da quando avevo 11 anni, d'estate venivo spedito a casa di amici nel Massachusetts: erano giornate bellissime, trascorse in piscina e a cavallo». Qualche anno dopo, di nuovo d'estate, Piero torna a casa dal mare, Riccione questa volta, e sta per prepararsi per l'ennesimo viaggio negli Stati Uniti, quando, alle 10.25, sente un boato. È il 2 agosto 1980, la strage di Bologna. Piero ha diciassette anni e forse quell'evento, che distrugge l'Italia, lo spinge a cambiare destino. Tre donne sono complici.

A Milano, «per caso, grazie a una carissima amica di mia madre, che chiamavo zia, incontro Rosanna Armani, e Rosanna mi chiede se non ho mai pensato di fare il modello. Che cos'era la moda per me, allora? Jeans e giubbotto di jeans». Piero coglie l'occasione, e sarà perché aveva «un carattere tosto» lascia tutto e si ritrova a New York, modello dell'agenzia di Beatrice Traissac: alto, biondo, zigomo americano nato per essere scolpito dalla luce delle praterie, e insieme carattere italiano, «gesticolo sempre e chiacchiero con tutti». Tutti, allora, erano Richard Avedon, Irving Penn, Herb Ritts, Gian Paolo Barbieri. E tutti erano anche i volti di un'Italia che, negli anni Ottanta, stava cambiando faccia, esuberante, ricca, forse arrogante.