La semestrale affonda Saipem in Borsa

Nel solo secondo trimestre la perdita è stata di oltre 600 milioni di euro. Pesa l'effetto Covid, outlook cauto con le incertezze sui prezzi del petrolio

Giornata di passione per Saipem a Piazza Affari, dopo la pubblicazione della semestrale nettamente peggio delle attese. Il titolo ha chiuso le contrattazioni in calo del 9,86%. Nei primi sei mesi del 2020 la società, risentendo dell’effetto Covid, ha accusato un calo dei ricavi del 18,7% a 3,675 miliardi, un Ebitda giù del 52,8% a 271 milioni e una perdita netta di 885 milioni contro l’utile di 14 milioni del primo semestre 2019. Su di essa hanno pesato svalutazioni (principalmente nel drilling offshore) e oneri per 753 milioni, di cui 493 nel secondo trimestre. Nel solo secondo trimestre la perdita è stata di 616 milioni.

Semestre segnato dal Covid, incertezza sul futuro

Gli analisti di Equita raccomandano cautela sulle azioni per le quali individuano un target di prezzo a 3,1 euro. La società ha indicato che il portafoglio ordini, da eseguirsi nella seconda parte dell`anno, garantirà il mantenimento nel secondo semestre dei medesimi volumi raggiunti nel primo. In più le iniziative di efficienza sui costi sono previste supportare il margine ebitda. D’altra parte, hanno sottolineato gli esperti di Equita, «questo scenario non tiene in considerazione un ulteriore e possibile deterioramento tangibile del business a causa dell`intensificarsi del Covid19. Lo scenario resta caratterizzato da molta incertezza e c`è scarsa visibilità su velocità di recupero prezzo del petrolio».

