La sensibilità alla salute È una opportunità per il made in italy top Attesa una crescita della domanda agroalimentare di alta qualità, l'industria reagisca alle turbolenze sulle filiere produttive di Giuliano Noci

3' di lettura

All'emergenza sanitaria si accompagna ormai in modo sempre più evidente quella economica. Sono, in particolare, in molti ad interrogarsi sugli effetti di breve periodo, nel primo quadrimestre del 2020, di questa pandemia. Ne emerge un quadro in cui la crescita della Cina potrebbe rallentare di quasi due punti percentuali, con conseguente impatto a livello globale, e gli effetti sull'Italia potrebbero essere dell'ordine di un decimo di punto del nostro Pil.

È tuttavia importante cominciare ad analizzare le possibili implicazioni di medio-lungo periodo della diffusione del Coronavirus: cerchiamo di individuarle assumendo la prospettiva italiana e lombarda. Occorre in primo luogo osservare che la pandemia si è diffusa in un anno molto particolare per il nostro Paese: il 2020 è, infatti, l'anno del turismo e della cultura Italia-Cina per il quale erano previsti numerosi eventi e manifestazioni volti a valorizzare le bellezze italiane - al di là delle solite note (ovvero città come Venezia, Milano, Firenze e Roma) - nei confronti della più grande popolazione turistica del pianeta (quella cinese, appunto).

Il 2020 è anche l'anno in cui l'Italia è riuscita ad ottenere il raddoppio dei collegamenti diretti Italia-Cina (con l'aeroporto di Milano Malpensa a trarre un beneficio particolare), rendendo finalmente più agevole l'arrivo dei cinesi nel Bel Paese (precedentemente indotti a fare scalo negli hub europei).

Entrando nel merito dell'interscambio tra la Lombardia e la Cina, dobbiamo rilevare che nella nostra regione si concentra il 40% degli scambi bilaterali tra i due Paesi; per molte imprese la Cina è quindi un mercato importantissimo di esportazione, è sede di rilevanti insediamenti produttivi - che servono sia il mercato locale che quello globale - e ovviamente rappresenta un bacino di fornitura privilegiato. D'altro canto, la Lombardia - soprattutto con Milano -, così come il resto dell'Italia, è destinazione privilegiata dei turisti cinesi: la più grande popolazione turistica del pianeta e il primo scontrino medio in Italia. Praticamente tutti i cinesi in transito nel Bel Paese (oltre tre milioni nel 2019) passano per Milano per fare shopping nel Quadrilatero della moda; una fortuna economica per il capoluogo lombardo dal momento che gli acquisti di beni di lusso dei cinesi rappresentano quasi il 40% della domanda mondiale del comparto.

Se questo è il quadro mi aspetto sia implicazioni negative che opportunità per i sistemi italiano e lombardo nel medio-lungo periodo. Le implicazioni negative sono da ricondurre, a mio avviso, a due ambiti principali: la mancata valorizzazione del potenziale di marketing dell'anno del turismo e della cultura sino-italiano, che richiederà inevitabilmente il varo di piani ad hoc in sostituzione di quanto di pianificato non riusciremo a mettere in campo (per la pandemia): è fondamentale perché il turismo è motore chiave della nostra economia. Vi è, in secondo luogo, da tenere in conto l'atteggiamento bipolare italiano: da un lato primo Paese del G7 a firmare il Memorandum sulla Via della Seta e, dall'altro, uno dei pochissimi paesi a chiudere i voli diretti da e per la Cina, irritando così in modo significativo i vertici di Pechino. Urge azione diplomatica di recupero - il Presidente Mattarella ha cercato di mettere una pezza in questi giorni - nella prospettiva di generare opportunità di business per le nostre imprese al traino dell'imponente piano cinese nei paesi lungo la Via della Seta.