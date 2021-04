La sentenza del Tribunale Europeo: le due H di Huawei sono diverse dalla due C di Chanel

2' di lettura

Due H contro due C, entrambe incrociate: per il Tribunale dell’Unione Europea, il logo del marchio tech Huawei non può essere ricondotto a quello della maison Chanel. Si conclude così la causa intentata dall’azienda francese contro il gruppo cinese nel 2017, che aveva come oggetto un logo giudicato troppo simile, formato da due H incrociate.

Nel 2019 l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale aveva respinto la domanda di Chanel, giudicando che non ci fosse rischio di confusione nel pubblico fra i due logo, essendo quello della doppia C immediatamente riconoscibile e associabile a Chanel. Chanel aveva poi fatto appello contro tale decisione, per chiederne l’annullamento, ma il Tribunale dell'Unione Europea ha respinto il ricorso, rilevando come il marchio richiesto da Huawei sia «un segno figurativo composto da un cerchio che contiene due curve che assomigliano all'immagine di due lettere «u» di colore nero disposte verticalmente e l'una all'inverso dell'altra, che si incrociano e si intersecano per formare un elemento centrale che costituisce un'ellisse orizzontale. Quanto ai due marchi di Chanel, essi sono composti da due curve che assomigliano all'immagine di due lettere «c», di colore nero, disposte orizzontalmente e l'una all'inverso dell'altra, che si incrociano e si intersecano per formare un'ellisse verticale, ove la seconda presenta la peculiarità di contenere le dette curve in un cerchio», si legge nella nota diffusa dal Tribunale stesso. Che riconosce come «i marchi in conflitto presentano talune somiglianze», ma sottolinea come «le loro differenze visive sono rilevanti. Per quanto riguarda i marchi di Chanel, segnatamente, le curve sono più arrotondate, i loro contorni sono più spessi e la loro disposizione è orizzontale, mentre quella del marchio di Huawei è verticale».

