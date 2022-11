La Serie A si spacca, ma intanto va risolto il nodo del saldo fiscale da 500 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La lega di Serie A si è spaccata nella riunione di martedì pomeriggio, 22 novembre, in una maniera quasi inedita: senza neppure iniziare la riunione - programmata per il 14,15 ma slittata di oltre un’ora - e dare modo ai presidenti di litigare su un argomento preciso. In pratica, nella sala via Rosellini a Milano sono rimasti 12 partecipanti. I rappresentanti di Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma, Fiorentina e Monza per diversi motivi sono andati via (il Torino era assente). Un episodio che fa venire a galla tensioni e problemi irrisolti nella governance del massimo campionato di calcio.



I fatti

Ha dato fuoco alle polveri il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che ha protestato animatamente invocando un’apertura del consiglio di Lega che vorrebbe ampliato ad otto 8 componenti e invocando un peso maggiore per il club partenopeo. Dopo di che è stato il primo a lasciare l’assemblea. Per i ritardi accumulati e il clima di tensione, Milan, Inter e Juventus lo hanno seguito, imitati dal Monza, dalla Roma e dalla Fiorentina. Tra i temi che si sarebbero dovuti discutere c’erano l’elezione del consigliere indipendente, con una spaccatura sul nome di Rebecca Corsi, vice presidente dell’Empoli. Nessuno dei grandi club ha pregiudizi nei confronti di Corsi, ma la sua elezione sposterebbe troppo l’asse dei consiglio di Lega sui piccoli club. Il tema verà disucsso nella nella prossima assemblea di inizio dicembre, dato che i club rimasti in aula hanno scelto, all’unanimità, di rimandare la votazione. «Non partecipare è una scelta tecnica comune, è un diritto e fa comunque parte delle dinamiche», ha spiegato il presidente di Lega, Lorenzo Casini. «I motivi alla base? Evidentemente un non aver raggiunto un’intesa su questioni all’ordine del giorno, in particolare sull’elezione del consigliere. Ma non c’è stata la stessa ragione dietro alla scelta delle sette di andarsene».

La questione fiscale

Il 16 dicembre (scadenza poi scivolata al 22, ma cambia poco), i club di Serie A e non solo devono saldare in un’unica rata le imposte “sospese” da gennaio a novembre 2022. A quanto pare non tutti i club hanno utilizzato questo strumento allo stesso modo e nel frattempo qualcuno ha pagato una parte del debito fiscale. La somma da versare è comunque notevole: oltre 500 milioni di euro. Il Governo non ha concesso una ulteriore rateizzazione «L’assemblea all’unanimità - ha aggiunto Gravina - mi ha confermato il mandato a interagire con le istituzioni per trovare una soluzione per assicurare il pagamento nell’interesse del sistema. La rateizzazione degli adempimenti fiscali è già prevista dalla legge dello Stato, qui il tema è se pagare o no una sanzione. Ho già scritto a Gravina che c’è la massima disponibilità al fatto che, nel caso in cui si possa accedere a forme agevolate di rateizzazione, ai club non sia consentito avere un mercato invernale a saldo negativo».