La Serie A su Fortnite. Arrivano Milan, Inter, Juve, Roma e altri 23 top club Dal 23 gennaio i giocatori di Fortnite potranno anche indossare le maglie di diverse squadre di calcio

In pratica la Serie A sbarca su Fortnite. Questa settimana Epic Games e Fortnite per celebrare il calcio mondiale hanno aggiunto le skin (le maglie) di 20 tra i migliori club di tutto il mondo. Ogni completo può essere scambiato con una qualsiasi delle 23 squadre di calcio partecipanti, tra cui Milan, Inter, Juventus e Roma. Inoltre, i giocatori potranno guadagnare o acquistare due nuove emote: il dribbling Fancy Footwork e l'iconica celebrazione della leggenda Pelé's con il suo famoso pugno in aria.

Nasce il torneo Fortnite AC Milan Cup

Per celebrare questa nuova partnership insieme ai propri tifosi, Il Milan ospiterà il suo primo torneo Fortnite il prossimo 21 gennaio. Il torneo “Fortnite AC Milan Cup” metterà in palio gli outfit rossoneri e sarà supportato da QLASH.Inoltre, il 23 gennaio, in occasione della partita Milan – Atalanta, 1000 sagome di cartone dei due avatar Rossoneri creati da Fortnite ed ad altri personaggi del popolarissimo video game saranno posizionati sugli spalti di San Siro.

