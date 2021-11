La serra idroponica (di design) ora si può avere dentro casa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Aumentano sempre più gli investimenti in serre verticali e nell’idroponica, per produrre ortaggi vicino alle città e ai siti di confezionamento, riducendo l’uso di acqua e inquinanti. Ma l’ultima frontiera è avere la posibilità di coltivare le roprie erbe aromatiche e piccole piante da orto direttamente in casa, grazie a “serre domestiche” e aiutati da software che aiutano a ottenere buoni risultati senza essere esperti né contadini.

Una proposta di alta gamma arriva da Avignone: La Grangette, dell’omonima azienda francese, combina il design di Pininfarina con soluzioni tecnologiche di ultima generazione, consentendo di coltivare contemporaneamente 64 piante, scegliendo tra 43 varietà di insalate, erbe aromatiche e vegetali healthy. Si può ordinare online con consegne previste da settembre 2022, ma il costo – da 24mila euro – non è proprio alla portata di tutti.

Secondo i produttori, La Grangette consuma il 90% di acqua in meno rispetto all'agricoltura tradizionale, senza l'uso di pesticidi ed erbicidi, e garantisce un'emissione inferiore di CO2 durante il ciclo di vita delle piante.

«La Grangette si ispira alla mia casa d'infanzia e all'orto dove mio nonno coltivava con amore verdure di ogni tipo, nella campagna del sud della Francia. Abbiamo voluto riproporre – afferma Thibaut Pradier, creatore di La Grangette – lo stesso tipo di esperienza, adattandola allo stile di vita urbano contemporaneo: le persone hanno oggi meno tempo e spazio ma desiderano consumare prodotti freschi e salutari, genuini, ricchi di nutrienti, coltivati alla perfezione e da consumare nel momento di perfetta maturazione»,

«La nostra collaborazione con La Grangette è stata assolutamente eccezionale, e ha fornito a Pininfarina l’opportunità di dimostrare le sue capacità uniche di aiutare a creare e portare sul mercato esperienze di prodotti e servizi innovativi. La Grangette combina il tangibile e l’intangibile in un insieme unico, concentrandosi non solo sulla bellezza dell'oggetto ma anche sul piacere di interagire con esso», afferma Xavier Blanc Baudriller, head of experience and product design di Pininfarina.