La settimana calda del Governo / Lunedì 13: Conte vede Merkel e cerca una sponda sul Recovery Fund

(IMAGOECONOMICA)

Conte punta a superare le perplessità dei paesi frugali (Austria, Svezia, Danimarca e Paesi Bassi) e dell'Est e a chiudere un accordo su un Recovery fund da 750 miliardi. Se ciò accadesse, l'Italia porterebbe a casa 172 miliardi tra risorse a fondo perduto e prestiti. Ma la partita europea è ancora complicatissima ed è probabile che non si chiuda neanche con il Consiglio europeo del 17 e 18 luglio.

Lunedì 13 luglio il premier vola a Berlino per incontrare Angela Merkel al Castello di Meseberg (giovedì 16 sarà la volta di Macron a Bruxelles). Il capo del governo italiano cerca in Merkel una sponda, nalla convinzione che la cancelliera, alla guida della presidenza di turno del Consiglio Ue, non intenda lasciare nulla di intentato, ma intenda fare tutto il possibile per perseguire l'obiettivo di «rafforzare l'Europa». La Germania potrebbe esercitare una certa influenza sui frugali, a cominciare da Austria e Paesi bassi, ammorbidendone le posizioni.