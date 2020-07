La settimana calda del Governo / Martedì 14: proroga delle misure anti-Covid

(IMAGOECONOMICA)

Martedì 14, in serata, il ministro della Salute Roberto Speranza illustrerà in Senato il contenuto di un nuovo Dpcm, prima che venga firmato dal premier. Il provvedimento si limita solo a prolungare al 31 luglio l'efficacia di alcune disposizioni anti-Covid previste dal Dpcm dell'11 giugno scorsoi n scadenza il 14 luglio, come quelle sul distanziamento e sull'uso delle mascherine sui mezzi pubblici.

Con lo stesso provvedimento è necessario confermare le ordinanze adottate da Speranza sul divieto di ingresso per chi ha soggiornato negli ultimi 14 giorni nei 13 Paesi che sono al di sotto dei coefficienti minimi di sicurezza. Al termine della relazione del ministro della Salute, l'aula di Palazzo Madama voterà una relazione presentata dalla maggioranza.