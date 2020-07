La settimana calda del Governo / Mercoledì 15: voto del Parlamento sull’informativa di Conte in vista del Consiglio europeo

Mercoledì 15 luglio andrà in scena sia alla Camera sia al Senato il voto del Parlamento sull'informativa di Conte in vista del Consiglio europeo. Sono in corso da giorni colloqui tra i capigruppo di maggioranza per cercare una sintesi su un testo che non scopra il nervo del Mes.

La bozza di risoluzione in fase di elaborazione, lunga due pagine, citerebbe il fondo salva Stati, ma con un riferimento assai vago e per nulla impegnativo (Conte non si stanca di ripetere che valuterà solo dopo l'accordo sul Recovery fund). Ma Emma Bonino proverà a mettere in difficoltà il governo con una sua risoluzione proprio a favore del fondo Salva stati. Conte chiederà un mandato preciso in vista del vertice europeo.