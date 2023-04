La settimana (che sembra un mese) più intensa e creativa di Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si intitola Crescendo, è la ventisettesima edizione del miart, la fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea di Milano diretta da Nicola Ricciardi (dal 14 al 16 aprile, in Fiera). Crescono le presenze internazionali - 167 le gallerie che arrivano da 27 Paesi - e crescono le collaborazioni, con la Milano Art Week, che si svolge negli stessi giorni, con la Triennale e la Fondazione Nicola Trussardi. Ecco cosa succederà a Milano.

miart. sezione Established. Bendt Eyckermans The archivist , 2023. Courtesy l'artista e Andrew Kreps Gallery, New York

miart è in Fiera e divide i propri spazi in tre sezioni: Emergent, a cura di Attilia Fattori Franchini, è dedicata a 26 giovani gallerie; Established, la sezione principale, ospita 133 gallerie specializzate nel contemporaneo e nell'arte del XX secolo; Decades, a cura di Alberto Salvadori, esplora la storia del secolo scorso attraverso 10 progetti monografici dagli anni ’10 del Novecento agli anni ’10 del Duemila.

miart, sezione Established. Fiona Mackay, Alice, 2020. Courtesy Klemm's Berlin

miart LIVE at Triennale Milano è la serie di incontri previsti sabato 15 aprile in Triennale. Tra questi: Massimiliano Gioni, direttore artistico al New Museum di New York, e Beatrice Trussardi raccontano l'avventura della Fondazione Nicola Trussardi, museo nomade che da 20 anni diffonde l'arte contemporanea in luoghi più o meno canonici della città (l'anno scorso è stata scelto il Centro balneare Romano per le installazioni di Nari Ward). Il curatore Davide Giannella riflette con gli artisti Riccardo Benassi e il duo Eva & Franco Mattes sull’evoluzione del concetto di arte pubblica. Gli architetti Gianni Pettena e Italo Rota si confronteranno sul rapporto tra architettura e paesaggio, arte e montagna. Nico Vascellari, che ha appena donato una sua opera, Falena, alla Triennale e al Maxxi di Roma, dialoga con i giornalisti e curatori Damiano Gullì, Gea Politi e Cristiano Seganfreddo.

Intanto, in previsione di Art Week, sono state inaugurate le nuove mostre della stagione.

Ann Veronica Janssens, Blue, Red and Yellow, 2001. Courtesy l’artista e Louisiana Museum of Modern Art. All’Hangar Bicocca

Ann Veronica Janssens è protagonista dell'immensità di Pirelli HangarBicocca: Grand Bal, a cura di Roberta Tenconi, è la retrospettiva dedicata all'artista belga e ai 40 anni trascorsi a sperimentare la forza della luce, sua materia prediletta. Ispirata dallo spazio delle Navate, ha concepito waves (2023) e trasformato le porte di uscita in aperture: via i battenti, una rete in PVC consente l'ingresso a suoni, luce e aria esterni, alterando la percezione del visitatore. L'intera mostra è una coreografia visiva e sonora, che richiede una presenza attiva, e non da semplice spettatore.