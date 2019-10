La settimana dei mercati: Borse in attesa del taglio dei tassi della Fed

Lunedì il Parlamento inglese vota lo scioglimento anticipato delle Camere. I laburisti vogliono avere conferma del rinvio dell’uscita dopo il 31 ottobre prima di dare il consenso e l’Unione europea prende tempo per capire cosa può succedere (elezioni, referendum o accordo?) . «L’incertezza permane - afferma Ann-Katrin Petersen, vice presidente di Allianz Global Investors -; si prospetta un’ulteriore proroga, probabilmente di tre mesi, al 31 gennaio 2020 e non si escludono nuove elezioni. Pertanto, il primo capitolo dell’interminabile saga della Brexit non si è ancora chiuso. La seconda fase, il periodo di transizione per la definizione dei rapporti tra Regno Unito e Ue, è rinviata».

Gli investitori contano sulla Fed

Il mercato sconta un taglio dei tassi di interesse americani nella fascia tra l’1,5% e l’1,75% mercoledì 30, giorno del comitato monetario della Federal Reserve. L’attenzione però sarà rivolta alle intenzioni per i mesi successivi, quando è possibile che la politica dei tassi abbandoni i tagli preventivi e torni alla dipendenza dai dati macro. Nello stesso giorno è rilasciata la stima del Pil per il terzo trimestre (al 2% l’ultima rilevazione).

L’economia a stelle e strisce ha dato segni di rallentamento, ma i salari tengono e depongono per l’aumento dei consumi. Proprio venerdì arriva il report sul mercato del lavoro e sul ritmo delle paghe, mentre giovedì è diffusa l’inflazione Pce, cara alla Fed per verificare il ritmo dei prezzi (+1,8% il dato precedente, sotto l’obiettivo del 2%).

Inoltre, le trimestrali sorprendono in positivo, anche grazie ad aspettative molto contenute, e la delusione per i profitti in calo di Amazon non ha tolto forza alla propensione al rischio, tantomeno al listino tecnologico Nasdaq. «Finché continuano a uscire trimestrali positive - spiega Carlo De Luca, responsabile asset management di Gamma Capital Markets - il mercato cresce e, in assenza di grandi notizie, possiamo dire che chiuderemo bene l’anno, specie se l’indice S&P500 riuscisse nell’impresa di rompere al rialzo i 3.000 punti. In quest’ottica, le prossime trimestrali da tenere d’occhio e che potrebbero fungere da cartina di tornasole sono quelle dei cosiddetti Fang (Facebook, amazon, Netflix e Google)». Netflix ha battuto le stime sui profitti, ma ha mancato l’obiettivo dei nuovi abbonati. Lunedì è la volta dei conti di Google e mercoledì il turno di Apple e Facebook.