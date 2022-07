Borse europee caute, a Milano frenano le banche. Gas a 148 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Si muovono con cautela le Borse europee nella prima seduta della settimana, dopo aver tentato di partire al rialzo sulla scia della chiusura positiva di Wall Street di venerdì e di Tokyo questa mattina. La frenata dei bancari sta limitando i guadagni con il CAC 40 di Parigi che fa meglio del FTSE MIB di Milano e del DAX40 di Francoforte. Oggi negli Stati Uniti si festeggia il giorno dell'Indipendenza e Wall Street sarà chiusa e non arriveranno indicazioni macro, mentre in Europa in mattinata è prevista la pubblicazione dell'indice dei prezzi alla produzione di maggio per la zona euro e l'intera Ue. Sul fronte geopolitico, dopo che ieri i filorussi hanno annunciato di aver conquistato la città di Lysychansk e l'intera regione del Lugansk, nell'Ucraina orientale, oggi a Lugano, in Svizzera, si apre la Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina. Si riuniranno i rappresentanti di 41 Paesi e 19 organizzazioni internazionali, inclusi esponenti della Banca mondiale e delle Nazioni Unite, tuttavia, non sarà presente alcun capo di Stato. Per quanto riguarda l'Italia, sul fronte interno, occhi puntati sull'incontro tra il presidente del consiglio, Mario Draghi, e e il leader dei 5 Stelle, Antonio Conte. La settimana sarà dominata dalla pubblicazione dei verbali della riunione del Fomc, il comitato di politica monetaria della Federal Reserve, e dei dati del mercato del lavoro di giugno. I verbali dovrebbero confermare la determinazione della Fed a piegare l’inflazione a ogni costo e l’employment report dovrebbe mostrare ancora una crescita sostenuta degli occupati non agricoli. Il 7 luglio saranno pubblicate anche le minute della Bce.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

Tra i titoli, a Milano sono scattati al rialzo i titoli petroliferi: Saipem, Eni e Tenaris. Segno opposto per le banche:Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banca Pop Er e Banco Bpm , con lo spread BTp/bund tornato a salire sopra i 200 punti base.

Loading...

Spread BTp/Bund di nuovo sopra 200, rendimento al 3,27%

Risale sopra la soglia dei 200 punti base, all’inizio della prima seduta della settimana, lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco si muove a inizio contrattazioni su quota 204 punti base, sei punti in più rispetto al closing di venerdì. In crescita anche il rendimento del decennale italiano, al 3,27% rispetto al 3,22% con cui ha chiuso venerdì.

Andamento dello spread Btp / Bund Loading...

Euro recupera, petrolio e gas in rialzo

Sul mercato valutario, l’euro passa di mano a 1,0429 dollari (1,0405 venerdì in chiusura, dopo aver toccato i minimi da gennaio 2017), e 141,171 yen (140,69), quando il dollaro vale 135,355 yen (135,23). È in leggero rialzo il prezzo del petrolio: il contratto consegna Settembre sul Brent sale dello 0,27% a 111,93 dollari al barile e quello scadenza Agosto sul Wti segna un +0,34% a 108,8 dollari. Il prezzo del gas ad Amsterdam è in progresso dello 0,76% a 148,9 euro al megawattora, dopo che in Germania è stato lanciato un nuovo allarme sugli approvvigionamenti.



Nikkei chiude a +0,8% trainato da energetici e automotive



Inizio di settimana in rialzo per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei ha chiuso le contrattazioni a 26.153,81 punti (+0,8%), trainato dai titoli energetici e da quelli dell'automotive. Ancora più marcata la progressione dell'indice allargato Topix, che si attesta in chiusura a +1,3 per cento.