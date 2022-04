La Settimana Santa e i suoi riti

Emilia-Romagna

Sono tanti i riti tradizionali legati alla Pasqua che si celebrano in Emilia-Romagna. Uno dei più affascinanti e affollati è senz'altro la Processione del Venerdì Santo nel borgo medioevale di Montefiore Conca (Rimini). E' una tradizione che si ripete ogni anno, un rito antichissimo le cui origini si perdono nel tempo. Non è la tradizionale via Crucis ma la deposizione del Cristo morto. In religioso silenzio, la processione parte dall'alto del monte Auro, luogo simbolico del Golgota, per scendere verso il paese, illuminata solo da fiaccole e fuochi accesi lungo il percorso. Si porta in processione la statua del Cristo morto che è antichissima e, ogni venerdì santo, la mattina, viene lavata con il latte. Ogni personaggio della processione rappresenta una famiglia e il ruolo viene tramandato di generazione in generazione. La processione viene rappresentata ogni anno, qualsiasi cosa accada: si è svolta anche durante la Seconda guerra mondiale. Solitamente, inizia con una cappa (un personaggio) nera che suona la tarabaccola, a seguire la ‘compagnia della Buona Morte', i soldati romani, Ponzio Pilato, Barabba, le tre Marie, i tre apostoli, Giuda, il sommo sacerdote Caifa, gli angeli che portano i misteri della passione di Cristo e, infine, il Cireneo con la cappa rossa che porta la croce di Cristo. La banda segue la processione suonando la Marcia funebre di Chopin. La processione, scendendo dal monte Auro, arriva nella chiesa parrocchiale di San Paolo e poi alla chiesa dell'Ospedale che rappresenta il sepolcro.

Toscana

In Toscana troviamo la Giudeata di Radicofani (SI), una delle più antiche della regione, dove la processione del venerdì santo si svolge con l'arrivo alla chiesa di Sant'Agata per l'adorazione del Calvario: un apparato di straordinario costruito tutto attorno all' altare di Andrea Della Robbia: una parete di bosso arricchita di 750 luminarie allegoriche.Nelle cittadine di Cannara e di Bastia Umbra (PG) il giorno di Pasqua la Resurrezione viene rappresentata attraverso la cerimonia dell’Inchinata o Rinchinata, ovvero l’incontro del Cristo con la Madonna. Le due statue, che percorrono senza incontrarsi le vie del centro cittadino, si affrontano in un luogo stabilito, dove i portantini fanno eseguire loro un profondo inchino e dal sincronismo più o meno preciso del gesto si traggono tradizionalmente auspici sul risultato dell’annata agricola.

Lazio

Nel Lazio, il giorno di Pasqua a Tarquinia è caratterizzato dalla particolare processione del Cristo risorto, consistente in un'antica statua lignea, preceduta da gigantesche croci fatte di tronchi sulle quali è posta una corona di alloro e fiori e legata ad una leggenda secondo la quale lo scultore, per volere divino, avrebbe perso la vista affinché non ne realizzasse altre di tale bellezza.

Sardegna

La Settimana Santa in Sardegna è un’esperienza unica ed emozionante. Secolari tradizioni di origine spagnola si fondono con antichissime usanze mistico-religiose locali (campidanesi, logudoresi e barbaricine) per dar vita a riti, processioni e momenti corali di grande forza espressiva e suggestione. Risaltano soprattutto le processioni dei Misteri, i toccanti riti della deposizione dalla croce (”Su Scravamentu”) e l’incontro tra la statua di Gesù e della Madonna (”S’Incontru”) per le vie dei paesi. Un ruolo di particolare importanza lo svolgono le Confraternite che curano le sacre rappresentazioni e sfilano nei loro suggestivi costumi, intonando canti religiosi in latino e sardo, le cui origini risalgono anche al Medioevo.

Puglia

In Puglia lenzuola bianche ai balconi, silenzio riverente, “u tammurre” che inizia il suo giro di chiamata per le vie buie di Ruvo. Una piazza Menotti Garibaldi gremita come non mai ha seguito nella notte la processione degli Otto Santi. Una tradizione interrotta a causa della pandemia, spiega Don Tonino Brattoli, parroco del SS Redentore. A Gallipoli si potrà seguire il viaggio dei confratelli “Mamai” nelle chiese del centro storico, a Taranto il celebre corteo dei perdoni, e a Vico del Gargano il Pianto della Madonna.