La sfida di adattare il diritto alla realtà tecnologica

Non ci troviamo tuttavia di fronte a una riedizione 3.0 del Candido di Voltaire. Proprio la profonda conoscenza del sistema e delle sue evoluzioni consente ai due studiosi di mostrare i rischi e i dilemmi della “data society”: concentrazioni di potere, manipolazioni, tendenze alla creazione di universi paralleli chiusi e spinte all’estremismo, verbale e politico. Ma anche, e questa è una della parti più preziose del libro, consente di smontare con informazioni precise e documentate alcuni luoghi comuni: ad esempio, non è senza significato sapere che, nonostante la crescente penetrazione del web, la televisione resti l’unico mezzo capace di raggiungere l’intera popolazione e dunque decisivo nella formazione del consenso, in particolare politico.



Ainis, democrazia ha bisogno anticorpi per big data

Anche rispetto alle ultime frontiere, gli algoritmi e i big data, Delmastro e Nicita offrono una lettura preoccupata ma non pregiudizialmente allarmata. E provano a recuperare alcuni dei pilastri su cui si è fondato il diritto dell’informazione negli ultimi decenni, in primis il pluralismo informativo, per imporre anche a chi governa le piattaforme digitali globali di far navigare i «fragili vascelli» della conoscenza anche sui social media, che rischiano di essere composti da tante isole, altrimenti chiuse alla pluralità delle idee.

Da queste riflessioni, gli autori non temono di individuare nuovi compiti per un regolatore, sinora in sostanza passivo spettatore di un mutamento avvenuto sopra la sua testa. Ovviamente ai pubblici poteri non sono attribuite funzioni taumaturgiche, ma al contempo viene apertamente invocata la necessità di un intervento normativo che sappia adattare i principi del diritto alla realtà tecnologica. Temi quali la trasparenza, l’alienabilità e la portabilità dei dati, la lotta alla disinformazione online e alle espressioni di odio costituiscono sfide assai difficili, per le quali si raccomandano insieme prudenza e coraggio. Prudenza per il rischio di interventi paternalistici se non censori, coraggio nell’individuare strade nuove, perché le promesse e le straordinarie opportunità del mondo digitale possono essere realizzate solo se si trova la via per garantire un ecosistema insieme plurale e dialogante.



Insomma, alla lettura di queste pagine ci sembra di poter trarre un messaggio: il mondo di domani non è necessariamente peggiore di quello di ieri. Ed è un messaggio che ci piace.