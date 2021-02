La sfida americana per una democrazia equa di Adriana Castagnoli

L’America, nei momenti più cruciali della sua storia, ha manifestato mirabili ideali, ma altrettanta brutale ipocrisia. E ciò, innanzitutto, quando si è trattato di riconoscere dignità di vita ed economica ai suoi cittadini. Da tempo l’economia statunitense subisce gli effetti dei profondi sconvolgimenti nelle tecniche di produzione, come l’automazione, e, in misura minore, quelli della globalizzazione. Le inevitabili ricadute di questi processi si sono abbattute, in particolare, sui lavoratori meno scolarizzati, i più vulnerabili, e sono state enormemente aggravate dalla inadeguatezza delle reti di protezione sociale e da un sistema sanitario enormemente dispendioso che ha imposto l’onere maggiore dei suoi costi sui lavoratori meno professionalizzati e sugli occupati in posti di lavoro precari.

Come ha affermato il filosofo John Rawls, una regola scelta in modo equo dovrebbe riflettere le opinioni del cittadino medio ma se una democrazia non funziona le regole potrebbero, al contrario, promuovere il grado di ricchezza di un numero limitato di individui al vertice. Pertanto la sfida americana non riguarda soltanto la tecnologia e l’economia, ma è una sfida per la democrazia, perché occorre ripristinare dei contrappesi all’accumulo di ricchezza e di potere nelle mani di pochissimi. Non c’è una risposta univoca per trovare un giusto riequilibrio. C’è chi suggerisce un reddito minimo di base assicurato a tutti i cittadini, come a suo tempo l’economista austriaco Friedrich A. von Hayek, e come sostengono adesso alcuni esponenti delle Big Tech. Ma anche chi propone, come il Nobel Michael Spence, di rafforzare il senso e la finalità che derivano alle esistenze degli individui dalla dignità del lavoro.

Secondo Gene Sperling, direttore del National Economic Council con i presidenti Clinton e Obama, le persone devono poter avere capacità economica sufficiente per prendersi cura della propria famiglia (definita nel senso più ampio e liberale), senza essere private della gioia e del tempo di stare con i propri cari dalla fatica quotidiana; avere una seconda chance nella loro vita economica; essere in grado di partecipare al lavoro nel rispetto di sé, senza abusi e umiliazioni.

L’economista Anne Case e il Nobel Angus Deaton hanno rilevato, nel loro noto studio, che la mortalità fra uomini e donne bianchi non ispanici, di mezza età, senza una laurea, è aumentata vertiginosamente. Dalla fine degli anni 90 e, in particolare, dopo la crisi del 2008, i bianchi con un basso livello di scolarità sono il gruppo demografico che ha registrato più mancanza di speranza e di ottimismo, nonché una bassa soddisfazione nella vita anche quando, comparati con altri gruppi, le loro condizioni sono oggettivamente migliori. La mancanza di speranza per il futuro spicca come il più importante segno di vulnerabilità per le morti di disperazione (suicidi, alcolici, droghe, oppioidi, denutrizione).

A livello politico, Trump ha fatto della dignità economica un elemento divisivo con un esplicito appello a una percepita rivendicazione di superiorità di status di alcuni rispetto ad altri, normalmente gruppi razziali o minorità religiose. Negli Stati Uniti c’è una lunga e atroce tradizione di élite e di politici che hanno tessuto di aspetti razziali ed etnici la disperazione e la delusione economica per compensare con il “riconoscimento” identitario e comunitario i lavoratori bianchi dei ceti bassi.