La sfida di Ascopiave: diversificare il business Focus sulle acquisizioni

Tra le mille tabelle che fanno da corredo ai piani industriali delle società ce ne è sempre una più significativa delle altre. Così è anche per il business plan 2020-2024 di Ascopiave. Il gruppo, in un grafico, indica per le diverse iniziative/strategie la prevista contribuzione all’incremento dell’Ebitda consolidato (stimato a 87 milioni nel 2024 al netto dell’aggiudicazione delle gare per gli Atem del gas). Ebbene: l’utility si attende, sempre senza considerare le aste, il più alto aiuto all’incremento...