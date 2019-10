La sfida del benessere è la longevity di Paola Dezza

Percorsi orientati alla longevità per vivere più a lungo e, soprattutto, in buona salute. Sono le nuove proposte di alcuni centri di eccellenza tra i resort del benessere. Perché l'attenzione è tutta rivolta alle regole che consentono di vivere bene fino a una età avanzata. Regole che passano per lo sport, l'alimentazione corretta, la mancanza (o la riduzione) dello stress che ogni giorno scandisce le nostre giornate.

In Toscana per scoprire gli alimenti che ci fanno vivere più a lungo

A Grotta Giusti, resort toscano del gruppo Italian hospitality collection, è il luogo dove praticare e soprattutto imparare (per portarne i passaggi a casa) la dieta Longevity, un regime alimentare innovativo messo a punto dall'équipe medico-scientifica del resort, capace di esercitare un'intensa stimolazione cellulare attraverso la restrizione calorica e l'uso di principi attivi funzionali presenti negli alimenti (acidi grassi essenziali, polifenoli, ormetine). Si parte da un primo colloquio e da un prelievo di saliva con due tamponi, che sigillati e inviati a un laboratorio nel giro di 5-6 giorni permettono all'equipe medica di ottenere un esame del Dna per “Indagare 4 sistemi: il metabolismo glucidico, il metabolismo lipidico, le malattie cardio relative e il metabolismo calcio e vitamina D e per ultime le attività antiossidanti – spiega la nutrizionista Laura Bettarini, a capo dell'équipe -. Da qui andiamo a valutare le possibili debolezze genetiche del soggetto. Si tratta, infatti, di una impronta digitale presa da padre e madre che non cambia nel tempo. Con questo metodo possiamo capire su quali caratteristiche e strade poter lavorare per intervenire precocemente sullo stile di vita e migliorare il futuro”.

Si tratta quindi di fornire un piano alimentare generale, ma anche principi di nutraceutica. Qualche esempio? “Consiglio sicuramente di variare la propria dieta in base alle esigenze e quindi di mangiare in quantità maggiori certi alimenti – continua l'intervistata -. Nel caso degli antiossidanti, per esempio, se c'è un problema di vitamina A, allora bisogna aumentare le quantità consumate di carota, melone e zucca”. Il programma precede anche una serie di consigli utili sugli sport da praticare. In loco, invece, si possono abbinare cure termali, yoga nella grotta, una peculiarità dell'hotel, e tutta una serie di fanghi.

Ad Abano

L'hotel Plaza di Abano terme è un centro di eccellenza per le cure termali e ha appena lanciato un percorso di Longevity realizzato con il professor Damiano Galimberti, guru della materia.

“Possiamo realizzare il percorso grazie a una serie di strumentazioni esclusive – spiega il professor Galimberti -. Una volta partiti, un tutor segue settimanalmente il paziente”. Si tratta, infatti, di un programma semestrale, elaborato su misura in base alle esigenze del singolo partecipante, e supportato da un monitoraggio. Non si tratta quindi di un percorso di qualche giorno da fare in hotel, ma di un metodo che punta a migliorare radicalmente la qualità dell'esistenza di chi decide di entrare a farne parte. Un percorso che integra gli strumenti e il sapere della scienza biomedica, della medicina olistica, le tecniche e le tecnologie del benessere.

Si inizia quindi con un primo soggiorno di sei notti. Tramite il check-up del “Potenziale”, le diverse consulenze mediche, nonché analisi e test genetici di ultima generazione verranno forniti ai partecipanti una dieta e una scheda fitness personalizzata, integratori alimentari, oltre a trattamenti beauty su misura, mentre i Personal Vyta Assistant seguiranno passo dopo passo i partecipanti nell'attività fisica in palestra, nelle sedute di mindfulness e naturalmente nella dieta.

A questa prima fase intensa di attacco, seguono altri due soggiorni più brevi (due notti ciascuno) nell'arco di sei mesi.

“Il nostro ruolo è quello di facilitatori e assemblatori che aiutano i clienti a cambiare vita – dice Morena Friso, Spa manager -.Il percorso comprende anche attività di sostegno psicologico e dal 14 ottobre sessioni di Food coaching.

“Il piano alimentare Longevity stimola la capacità di sopravvivenza e quindi di longevità delle cellule, rigenerando l'intero organismo. Le proprietà deacidificanti e alcalinizzanti della dieta Longevity permettono inoltre di contrastare la tendenza alla acidificazione dei tessuti, dannosa per i processi infiammatori cronici e degenerativi dell'organismo” fanno sapere dal team.

All'Albereta per un percorso detox e rivitalizzante

Il nome Chenot è da sempre legato alle tecniche esclusive di detossinazione e di riattivazione dei canali energetici e delle funzioni organiche. Un percorso che fa da preludio alla longevity.

“Abbiamo adottato una misura multidiscplinare che possa personalizzare al massimo le terapie e le cure per aumentare la vitalità e migliorare lo stile di vita, sposandosi con il tema estetico – spiega la dottoressa Emiliana Corazzina -. Il metodo, declinato in tre step, si basa sulle funzioni di eliminazione delle cellule danneggiate e della rimozione delle impurità cellulari accumulate durante la vita, per arrivare ad aumentare l'assimilazione dei nutrienti importanti per il metabolismo e quindi puntare alla rigenerazione dei tessuti”. In struttura vengono effettuati quattro test: il primo sul dosaggio dei radicali liberi e degli anti-ossidanti, il secondo riguarda l'analisi dello zucchero dei tessuti, il terzo test valuta la rigidità dei grossi vasi e, infine, l'ultimo passaggio valuta i metalli pesanti. Da qui vengono formula terapie personalizzate e dieta.

La dieta è il perno essenziale della cura, insieme a idroterapia e trattamenti classici Chenot.

Il percorso ottimale dura una settimana, mentre se si vuole lavorare anche sulla perdita di peso si arriva a programmi di 15 giorni. In tre-quattro giorni si iniziano percorsi per impostare poi una nuova vita a casa. Quello che molti di noi sognano per vivere meglio.