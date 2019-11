La sfida delle Borse nella corsa all’oro del business dei dati

«Gli investitori - fa da eco Raimondo Marcialis, ceo di McAdvisory - hanno bisogno non solo del numero grezzo di una quotazione. Bensì anche della sua elaborazione che è alla base, ad esempio, delle strategie quantitative o di quelle che sfruttano l’intelligenza artificiale». A fronte di ciò è chiaro perchè le Borse, da una parte, «vogliano - afferma Tullio Grilli, responsabile del brokerage elettronico di Banca Akros - dire la loro in un business così ricco, facendo concorrenza ai tradizionali “info provider” come Bloomberg»; e, dall’altra, competano «anche tra di loro stesse per attrarre nuova clientela». Magari, «presentandosi quali soggetti in grado di soddisfare tutte le esigenze in un’unica soluzione».

Il fronte dei costi

Ma non è solo una questione di tecnologia. Altro tema è costituito dai costi. «Sotto questo aspetto - riprende Kunkl - può ricordarsi che, ad esempio per gli istituti finanziari, gli oneri legati ai dati possono arrivare fino al 20% di quelli associati al business dell’investment banking». La percentuale non è da poco. In tal senso i listini, fonte “primaria” dei numeri, puntano ad attirare gli operatori con i loro pacchetti di dati ed informazioni.

Tutto rose e fiori, quindi? La realtà è più complicata. Il fronte dei costi è surriscaldato. Da una parte i trader, sia negli Usa che in Europa, contestano agli stessi listini prezzi troppo elevati per i numeri. Dall’altra la Mifid2 ha previsto il cosiddetto “consolidated tape”. Vale a dire: la possibilità che un soggetto faccia da aggregatore dei dati per, poi, offrirli a prezzi contenuti e in maniera trasparente.

La previsione, però, non sembra avere seguito. L’oro dei dati, evidentemente, fa troppo gola alle Borse e agli “info provider”.

In cerca di redditività

Fin qui alcune considerazioni su tecnologia e costi. Ci sono, tuttavia, altri elementi che spingono le società-listino nell’ “agone” dei numeri. Quali? «Tra gli altri - risponde Rony Hamaui, docente di economia monetaria all’Università Cattolica di Milano - i tassi di mercato negativi. È un contesto che produce molteplici effetti». Ad esempio, essendo rimasti pochi asset con buoni rendimenti, «le aziende quotate utilizzano la loro cassa per i buy back. Il che diminuisce le azioni in circolazione e quindi i ricavi da trading per le Borse». «Un contesto di volumi ridotti - aggiunge Grilli - che caratterizza anche le obbligazioni». Non solo. I bassi oneri finanziari spingono le imprese, nel momento in cui devono raccogliere risorse, a sfruttare canali di finanziamento privati (ad esempio il private equity). Di conseguenza, come mostra il calo del controvalore globale dei collocamenti, scende il numero delle Ipo. «Di nuovo- sottolinea Hamaui - un’altra fonte di ricavi per i listini che si restringe». Dal che i gestori dei mercati cercano nuovo reddito tra i dati.

Minori margini

Infine la pressione sui margini di parti del loro business. Gli esperti ricordano la concorrenza sulle commissioni di trading da parte dei listini alternativi. In Europa il fenomeno è riconducibile al 2007 quando è entrata in vigore la Mifid1. La direttiva, tra le altre cose, ha stabilito il superamento della cosiddetta “concentrazione degli scambi”. Cioè: la regola secondo cui, essenzialmente, il titolo collocato sulla Borsa (tradizionale) può essere scambiato con i massimi requisiti di trasparenza ed efficienza solo su quel listino. Cancellata la norma, le piattaforme elettroniche alternative hanno avuto il campo libero. Le “Multilateral trading facilities” via via, sfruttando anche i minori oneri commissionali, hanno messo sotto pressione i mercati tradizionali.I quali, da un lato, hanno spinto sulla maggiore verticalizzazione di parti del loro business (ad esempio nel post trading); e, dall’altro, hanno per l’appunto cercato forme di ricavi complementari. «Il fenomeno -conclude Kunkl -ha prodotto degli effetti di cui, oggi, vediamo l’onda lunga. E, tuttavia, il suo impatto è alle spalle». Ciò che invece è in pieno svolgimento è la corsa all’oro dei dati.

