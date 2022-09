La sfida del cambiamento nell’enogastronomia

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

È stata dedicata al tema del cambiamento la quinta edizione del Food&Wine Tourism Forum, che si è svolta giovedì 8 settembre al castello di Grinzane Cavour, in Piemonte. Si tratta di uno dei principali appuntamenti in Italia dedicati all’innovazione nel turismo enogastronomico – comparto in forte crescita in tutto il mondo – promosso e organizzato dall’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero con la direzione scientifica di Roberta Milano. Il programma ha previsto una giornata di formazione rivolta agli operatori della filiera turistica, ai player istituzionali pubblici e privati, a giornalisti, blogger, startup e studenti, e in generale a chiunque si interessi di enoturismo e turismo gastronomico. Al centro del dibattito dunque il tema del cambiamento declinato in diversi ambiti: il cambiamento climatico, il trend di cambiamenti nella domanda, in forte trasformazione, con le ricadute importanti sulla trasformazione dell’offerta, intesa come prodotti e servizi. Su tutto poi pesa il tema della forte accelerazione digitale che sta trasformando il comparto

e che richiede

formazione continua.