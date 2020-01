Da Bloomberg a Trump, chi sta spendendo più soldi nella corsa alla Casa Bianca

I fondi dei comitati per Trump

Trump, il cui patrimonio personale è stimato in 3 miliardi, può in realtà contare per lo sforzo di rielezione su altre casse ricolme: quelle d’una galassia di comitati, suoi e del partito. Stanno ricevendo donazioni senza precedenti, che hanno accelerato il passo durante l’impeachment in Congresso contro di lui. La sua campagna ha incassato 46 milioni nell’ultimo trimestre e 143 milioni nel 2019. Con i gruppi fiancheggiatori, le cifre salgono a 154 milioni nel trimestre e 463 milioni nell'anno. Il presidente ha stabilito l’obiettivo di raccogliere in tutto almeno un miliardo per gestire la sua campagna.

Può essere utile un paragone con uno dei presidenti di maggior successo non solo popolare ma nel fundraising, il suo predecessore democratico Barack Obama. Trump ha incassato nel complesso più del doppio di quanto aveva raccolto Obama allo stesso momento della sua campagna per la rielezione nel 2012. Dei quasi mezzo miliardo nelle tasche di Trump e dei suoi fiancheggiatori, 200 milioni sono tuttora a disposizione.

Sanders è il re del fundraising democratico

La pattuglia degli altri contendenti democratici, nelle classifiche dei soldi, arranca ma non sfigura, segno che chiunque vinca la nomination sarà protagonista di una mobilitazione tanto finanziaria quanto di militanti e elettori. Assieme hanno raccolto finora oltre 300 milioni. Il progressista Bernie Sanders guida la pattuglia: ha fatto leva su una ineguagliata rete di cinque milioni di piccoli donatori, superando anche il network di base già impressionante che aveva costruito nel 2016 quando aveva poi perso la nomination a vantaggio di Hillary Clinton. Grazie a questa armata di contributi individuali diretti, la sua campagna ha rastrellato 34,5 milioni nel quarto trimestre 2019 e circa cento milioni dal lancio della candidatura. Nei sondaggi resta finora secondo alle spalle del vice-presidente di Obama, Joe Biden, ma la sua solidità finanziaria lo può tenere in gara a lungo. La prevalenza di versamenti minimi (in media attorno ai 18 dollari) fa si' che possano continuare ad arrivare senza raggiungere il tetto individuale per legge, nelle donazioni dirette al candidato pari a 2.800 dollari a elezione.

Il resto della pattuglia arranca

Al secondo posto nel fundraising tra i democratici svetta adesso il giovane moderato ed emergente Pete Buttigieg, con 24,7 milioni nel più recente trimestre. Il sindaco South Bend, Indiana, ha rastrellato in tutto 76 milioni dal debutto della candidatura. Il favorito Biden, seppur tra non troppi entusiasmi, ha invece incassato 22,7 milioni tra settembre e dicembre. Ha però, nel segno della fatica finora fatta a convincere di essere davvero l’anti-Trump, rastrellato soltanto 60 milioni per l’intero anno.

L’altro influente esponente della sinistra del partito che rivaleggia per popolarità con Sanders - Elizabeth Warren, al momento terza nei sondaggi nazionali tra gli elettori democratici - ha frenato a 21,1 milioni di dollari sul finire del 2019, slittando al quarto posto nella classifica della raccolta fondi. Nel 2019 ha tuttavia intascato quasi 80 milioni da un milione di sostenitori tramutatisi, come nel caso di Sanders, in un esercito di piccoli contribuenti alla sua campagna. Con la competizione ancora incerta, inoltre, nella classifica di fondi raccolti trova ancora inatteso spazio l’imprenditore Andrew Yang, che tra ottobre e dicembre ha intascato ben 16,5 milioni da 400mila sostenitori dopo i 10 milioni rastrellati nei tre mesi precedenti. Rispetto al secondo trimestre del 2019 la sua raccolta è ora quintuplicata.