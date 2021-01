La sfida cinese alla leadership Usa passa dagli investimenti in ricerca

Per certi versi ancora più interessante è la strategia per la crescita disegnata dal quinto Plenum del Partito comunista cinese, che ha approvato il nuovo piano quinquennale (2021-2025). Per la prima volta non viene fissato un obiettivo annuale di crescita, ma si afferma semplicemente che l’economia cinese dovrà raddoppiare la sua dimensione nel prossimo decennio. Tuttavia, l’elemento davvero nuovo – anche se ancora abbastanza vago – è quello di incentrare la futura strategia di crescita sulla dual-circulation, intesa come la capacità di dipendere meno dall’estero, attraverso il progressivo sviluppo di una vera e propria supply chain domestica. Non si tratta quindi semplicemente di abbandonare uno sviluppo trainato dalle esportazioni o dagli investimenti per favorire un processo di rebalancing trainato dai consumi interni, quanto piuttosto di rafforzare e rendere meno dipendente dall’estero la supply chain cinese soprattutto per quanto riguarda i settori tecnologici.

La pandemia e specialmente il crescente protezionismo americano hanno convinto i dirigenti cinesi che lo sviluppo delle nuove tecnologie, dell’intelligenza artificiale, delle energie rinnovabili o del 5G non debbano dipendere dai chip o dai semiconduttori prodotti all’estero. La creazione di catene di approvvigionamento completamente interne, unita allo sviluppo domestico di tecnologie avanzate risponde – come sottolineato dallo stesso presidente cinese Xi Jinping – anche e soprattutto a una questione di sicurezza nazionale.

Questo non vuol dire affatto che il Paese abbandoni la sua fede nella globalizzazione. Ancora per diverso tempo la Cina dovrà necessariamente contare su flussi di investimenti dall’estero che veicolino tecnologia al suo interno. Peraltro, l’accordo commerciale sottoscritto a metà novembre con 10 Paesi membri dell’Asean, Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda – Regional comprehensive economic partnership (Rcep), volto a costituire un’area di libero scambio all’interno della regione del Pacifico – e quello raggiunto a fine dicembre con l’Unione europea – Comprehensive Agreement on Investment (Cai), che apre il mercato cinese agli investimenti delle imprese dei Paesi membri dell’Ue – stanno a dimostrare come la Cina sia ancora fortemente interessata a sviluppare flussi di export e investimenti dall’estero.

Ora però si tratta di realizzare un vero e proprio cambio di passo. L’obiettivo nel medio termine è di arrivare ad assumere una condizione di leadership tecnologica. Di qua lo sforzo posto anche sulla formazione e la ricerca scientifica la cui spesa dovrà superare il 3% del Pil nel prossimo quinquennio. Solo così la Cina potrà riconquistare la sua posizione di leadership mondiale, abbandonata “solo” negli ultimi secoli, ma ora di nuovo alla sua portata, prima che l’emergenza demografica o politica possano prendere il sopravvento.

Rony Hamaui, docente di Economia Monetaria,

Marco Lossani docente di Economia dei Mercati Emergenti,

Università Cattolica del Sacro Cuore