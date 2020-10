La sfida complessa della ripresa in un Paese che non riesce ad aprire cantieri e a chiuderli

Chiarezza che andrà fatta entro la fine dell'anno, con un ruolo di coordinamento del Governo ma con un coinvolgimento necessario delle Regioni e delle aree metropolitane. Gualtieri in alcune interviste e dichiarazioni ha cominciato a diradare un po' di nebbia sulla strategia e le azioni concrete da intraprendere, sulle priorità.

Già le raccomandazioni europee all'Italia e le Linee guida del Governo indicavano i confini del nostro possibile percorso di spesa: digitalizzazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Tre cardini da cui non potremo scostarci, utilizzando il MES (o fondi statali) per le spese sanitarie e SURE per la cassa integrazione.

Next Generation UE, il fondo per la resilienza e la ripresa e anche React UE, serviranno per la modernizzazione del Paese. Da quanto si capisce Palazzo Chigi (con i Ministeri) stanno predisponendo progetti per la digitalizzazione dell'Amministrazione pubblica (ci auguriamo non solo quella centrale, ma anche quella regionale e locale.

Il Governo punta ad usare le risorse europee non solo per sostenere investimenti infrastrutturali (banda larga, 5G) ma anche per finanziare strumenti economici e fiscali per investimenti privati, come il rilancio di Industria 4.0.

Stesso ragionamento sul versante “green”: si punta a finanziare investimenti in impianti e reti (impianti per l'economia circolare, acquedotti, depurazione, riciclo delle acque) ma anche a finanziare strumenti economici e fiscali con effetti distribuiti su cittadini ed imprese come il potenziamento dell'ecobonus 110 %.