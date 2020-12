«La sfida della connettività al 2022 sarà tra la fibra e l'Fwa» Parla Maurizio Dècina, esperto di tlc e già presidente di Infratel di Simona rossitto

Nella futura Gigabit society, l'obiettivo che si è posto l'Europa al 2025, saranno due le tecnologie a garantire il raggiungimento dei target previsti dalla Commissione: la fibra ottica, sicuramente "future proof" e l'Fwa, il Fixed wireless access che consente, integrato con lo spettro 5G, connessioni non solo fisse ma anche mobili. Soluzioni che, secondo quanto spiega a DigitEconomy (report del Sole 24 Ore Radiocor e della Luiss Business School) Maurizio Dècina, già commissario Agcom e presidente di Infratel, possono cooperare o essere in competizione.

Al 2025 target di 1 gigabit per scuole, poli di trasporto, servizi pubblici

Occorre ricordare che gli obiettivi della Gigabit society sono: connettività di almeno 1 gigabit per i principali motori socio-economici, come scuole, poli di trasporto e fornitori di servizi pubblici; copertura 5G per tutte le aree urbane e i principali assi di trasporto; accesso nelle case a una connettività con una velocità di download pari ad almeno 100 megabit al secondo, estensibile a velocità di un gigabit.

Peraltro a ottobre il Berec, su questo tema, ha chiarito che si considerano "reti ad altissima capacità" (Vhcn, Very high capacity networks), le connessioni almeno in Fttb (fibra fino all'edificio) o la disponibilità di fibra alle stazioni radio base a supporto delle comunicazioni senza fili. Berec dettaglia anche parametri come downlink e uplink, resilienza, parametri relativi agli errori e alla latenza. Per le connessioni fisse, sia in cavo che via radio, fra i criteri vi è anche una velocità di download di almeno 1 Gbps e una velocità di upload di almeno 200 Mbps.



Nel 2019 abbonamenti banda larga fissa con almeno 100 megabit al 13%

Restringiamo, per il momento, il campo solo alla diffusione della fibra per dare un quadro del miglioramento registrato in Italia. Nel 2019 (indice Desi 2020) gli abbonamenti alla banda larga fissa sono al 61%, mentre gli abbonamenti alla banda larga fissa con almeno 100 megabit al secondo solo al 13%, la copertura della rete fissa Vhcn al 30% (+6% rispetto all'anno prima) rispetto a una media europea del 44 per cento. «L'handicap dell'Italia rispetto ad esempio a Germania e Gran Bretagna – spiega Dècina - è che in questi Paesi c'è una forte presenza della tv via cavo. In Germania, ad esempio, a fine 2022 ci saranno 39 milioni di famiglie coperte in Vhcn, il 68% coperte con rete della tv via cavo, solo 32% in fibra. Situazione analoga si riscontra in Inghilterra. In Italia invece tutta la copertura avviene con la fibra ottica». I progressi registrati sono recenti, mentre, guardando agli obiettivi 2020, non si sono raggiunti appieno. Si prevedeva, in particolare, una copertura del 100% con connessione a una velocità di 30 megabit al secondo e un livello di abbonamenti del 50% a 100 megabit al secondo. La connettività dell'Italia, spiega Dècina, risulta migliorata rispetto al ranking precedente tra i 28 Paesi della Ue. Tuttavia i livelli di abbonamento sono ancora modesti: al 13% rispetto alla media europea del 26 per cento. «L'obiettivo del 50% di abbonamenti - commenta Dècina – a oggi è lontano dall'essere ottenuto in tutta Europa».