La sfida dell’etica interroga il futuro delle imprese di Romana Liuzzo

(Rawpixel.com - stock.adobe.com)

Èstata definita la svolta etica di Wall Street. I 181 amministratori delegati di altrettante aziende con fatturati di oltre 7 triliardi di dollari che deci- dono di abbandonare il dogma della moltiplicazione dei profitti.

Per mettere nero su bianco - e soprattutto realizzare - una sorta di decalogo di valori. Una carta che valga per tutti: per gli azionisti, i manager, i dipendenti, i fornitori e i clienti delle imprese. E che imprese. Avveniva in agosto, solo pochi mesi fa.

Un’onda d’urto che non si ferma al di là dell’Atlantico. Ma che ha le sue ripercussioni, e non da ora, anche al di qua, nella vecchia Europa e in Italia. E tutto sta maturando rapidamente, ancor prima della stipula del manifesto americano denominato “Statement on the Purpose of Corporation”. Per il mondo delle imprese e dell’economia un movimento rivoluzionario, capace di mettere in discussione il caposaldo della scuola economica di Chicago, quello secondo il quale la responsabilità di un’azienda consiste nell’accrescimento dei propri profitti. Perché solo così si moltiplcano, a cascata, anche i benefici per la collettività. È stato un dogma dell’intero Occidente. Oggi possiamo dire che non è più così.

L’Italia non fa eccezione. Non è questa la sede per elencare tutte le aziende che hanno fatto la storia del made in Italy e che hanno trasformato quella che sembrava una moda manageriale nella propria finalità strategica. Che hanno elaborato un nuovo concetto del “fare impresa”: trasformare degli apparenti vincoli, dettati da regole non scritte, in occasione di marketing. E dunque di profitto. Insomma, non c’era bisogno dei Ceo statunitensi per comprendere che la lotta al cambiamento climatico che mobilita centinaia di migliaia di giovani in tutto il mondo, che la riduzione delle emissioni dannose, la tutela della salute del consumatore, la salvaguardia dell’ambiente, la garanzia piena per i diritti dei lavoratori sono ormai essi stessi finalità e obiettivi di chi fa impresa.

Ebbene, pensiamo che in Italia tutto questo processo pur in atto non sia sufficiente. Non lo è il “virtuosismo” manageriale, pur convinto e diffuso, di una sorta di minoranza illuminata di grandi aziende. Riteniamo che occorra un passo avanti.