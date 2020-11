La sfida dell’Italia in un mondo decarbonizzato

Non esiste una ricetta miracolosa. Abbiamo bisogno di visioni che ci permettano di capire come inserire la decarbonizzazione nella nostra traiettoria di sviluppo, di suggestioni che ci lascino intravedere come trasformare la lotta al cambiamento climatico in un alleato del progresso.

Le opzioni, in realtà, sono numerose e lo diventeranno sempre di più nei prossimi anni grazie all’avanzamento tecnologico e al crescente flusso di investimenti che convergono in questa direzione. Ciascun Paese deve trovare la sua via alla decarbonizzazione, il mix di soluzioni che garantisca un bilancio ottimale tra investimento politico e ritorno socioeconomico.

L’Italia, per esempio, può vantare il settore agricolo più dinamico e produttivo del pianeta, ospita più di 11 milioni di ettari di foreste, dispone di 150.000 chilometri quadrati di acque territoriali, ha una delle intensità carboniche più basse tra le grandi economie mondiali, può contare su uno dei tessuti produttivi più diversificati al mondo. E poi, comunque, si tratta sempre del Belpaese, la patria della dolce vita, un miraggio per centinaia di milioni di persone e un simbolo per chiunque ha una cultura. Parliamo di asset così potenti da trasformare la lotta al cambiamento climatico nel terreno di coltura ideale per un nuovo Rinascimento.

Ricordiamo, infatti, che un ettaro di olivi cattura 20 tonnellate di anidride carbonica l’anno e un ettaro di vigna 15. O che il Bosco Verticale assorbe ogni anno le emissioni equivalenti di una decina di autovetture.

In poche parole, quelle stesse caratteristiche che già oggi ci attirano l’invidia di mezzo mondo - la ricchezza dei nostri territori e la bellezza delle nostre città - hanno tutte le carte in regola per diventare i pilastri di una politica ambientale dal simbolismo dirompente.