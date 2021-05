«La sfida è integrare servizi sociali e sanitari»

2' di lettura

I fondi previsti nel Pnrr per l’assistenza agli anziani non autosufficienti sono un buon punto di partenza, ma il successo della riforma dipenderà tutto da come sarà messa in pratica. Ne sono convinti i principali esponenti delle organizzazioni del Terzo settore che si occupano di anziani. Nel campo delle Rsa, gli enti del privato sociale gestiscono oltre il 65% dei posti disponibili, mentre il 15% circa sono a gestione comunale e il resto in mano a imprese for profit.

Peraltro, c’è un forte squilibrio territoriale tra le strutture residenziali, la maggior parte delle quali si concentra nel Nord e nel Centro Italia, con una copertura molto più rarefatta al Sud e nelle Isole. «I fondi destinati alla riconversione delle Rsa potranno andare a beneficio anche delle strutture esistenti - spiega Franco Massi, presidente di Uneba, Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale (900 enti e 45mila lavoratori) -, molte delle quali peraltro hanno già sviluppato mini-alloggi nelle proprie vicinanze ed esperimenti di co-housing».

Loading...

Quanto alle Case della comunità, i 1.288 punti d’accesso ai servizi sanitari e socio-assistenziali che il Pnrr prevede entro il 2026, come luoghi di coordinamento fra tutti i servizi, in particolare ai malati cronici, secondo Massi «potrebbero essere proprio le Rsa a ospitarle, con progetti pilota che consentano di aprire queste strutture al territorio».

Secondo Giuseppe Milanese, presidente di Confcooperative Sanità (400 enti e 25mila occupati), «c’è bisogno di creare una continuità assistenziale che abbia al centro la casa e che consenta agli anziani di transitare in Rsa anche solo per un periodo, per cure particolari, e poi di fare ritorno alla propria abitazione. Nell’assistenza domiciliare, poi, potrebbero aprirsi nuovi spazi occupazionali: abbiamo stimato - aggiunge - che se si arrivasse a garantire 240 ore di assistenza annue a circa un milione di anziani servirebbero 112mila operatori e sei miliardi di investimenti».

Le risorse previste dal Pnnr sono consistenti, ma per Stefano Granata, presidente di Confcooperative-Federsolidarietà (6.500 enti, 2mila dei quali lavorano con anziani) «considerando l’andamento demografico, 3,5 miliardi potrebbero rivelarsi pochi. Nel mettere in pratica la riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti - aggiunge - sarà importante non considerare l’anziano solo come un problema sanitario, ma riuscire a sviluppare un’assistenza integrata, fra ambito sociale e sanitario».