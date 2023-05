La sfida degli ex imperi che non hanno saputo diventare democratici

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Iprincìpi di autodeterminazione, uguaglianza sovrana degli Stati e diritto all’inviolabilità territoriale, che costituiscono il fondamento su cui poggia l’ordine mondiale liberale dal 1945, così come le libertà individuali proprie delle democrazie occidentali riusciranno a superare il territorio inesplorato che il mondo si accinge ad attraversare nei prossimi anni?

In modi diversi Cina, Russia, Turchia e Iran, eredi di Stati imperiali che si considerano civiltà, hanno posto una sfida a quest’ordine. Perché hanno mancato di diventare democrazie liberali e hanno mostrato complessi “differenziali di contemporaneità” ponendosi in rotta di collisione o su percorsi non convergenti con Europa e Stati Uniti. Per di più, queste potenze rimangono invischiate con le loro periferie di un tempo in modi che facilitano la proiezione di potenza transfrontaliera e la distruzione della sovranità degli Stati minuscoli sino, in alcuni casi, a minare la loro integrità territoriale. Terre che un tempo erano state periferie imperiali, come l’Ucraina, l’Iraq o l’Afghanistan, collegate ai nuclei centrali degli imperi ma mai veramente integrate, sono tornate ancora una volta luoghi di scontro (...). Modelli di dominio gerarchico-patriarcale e l’attaccamento alla profondità territoriale del petrolio hanno riportato la Russia di Putin indietro all’impero zarista e all’Urss stalinista. In questo conflitto di aspirazioni e identità, l’Occidente ha usato il richiamo indiretto del suo stile di vita prospero e pacifico. Mentre la Russia ha contrastato lo sgretolamento dei suoi bordi con la forza militare e, all’interno, con il controllo e la riscrittura della narrazione storica.

L’Europa moderna ha un peculiare slancio verso l’espansione continua, non per conquista militare ma basata sulla forza di attrazione di una prosperità comune come conseguenza dell’adesione di nuovi associati. I princìpi sui quali si fonda l’integrazione degli Stati sono fondamentalmente differenti dalle logiche degli imperi o delle repubbliche imperiali. I princìpi organizzativi dell’integrazione sono la pariteticità degli Stati, anziché la gerarchia, e la democrazia all’interno di ciascuno Stato.

La Ue è avanzata dall’assunto che ogni Stato è uno Stato di diritto e che l’integrazione è regolata dalla legge.

Con le sue procedure democratiche, e di regolazione del mercato, Bruxelles offre un modello alternativo a quelli americano, russo e cinese. L’eterogeneità è intrinseca alla sua costituzione (...).