La sfida di Falck Renewables: più ricavi nel business del solare

Mega Watt e rifiuti Già, il “Waste to energy” e le Biomasse. Quest’ultimi, a ben vedere, sono destinati progressivamente a ridurre la loro incidenza sui ricavi. La società non effettuerà investimenti in nuovi impianti e quelli esistenti verranno mantenuti fino a quando ne sarà garantita la sostenibilità economica e tecnica. Così, rispetto al “Waste to energy” di Trezzo sull’Adda, lo sguardo volge al 2023 (scadenza della concessione). Riguardo, invece, all’impianto di Biomasse di Rende si arriverà almeno fino al 2025-2026.

Dalle tecnologie ai mercati in cui crescere. Qui la domanda è: il gruppo ha nel radar nuovi Paesi dove sbarcare? La risposta è negativa. La volontà del gruppo, sfruttando la sempre maggiore esperienza e gestendo al meglio il business, è consolidare la sua presenza laddove è già attivo.

In tal senso le prospettive d’incremento della propria base di Mega Watt (MW) installati sono le seguenti. Negli Stati Uniti, attualmente, l’azienda vanta 113 MW nel solare e l’obiettivo è arrivare a 193 nel 2021. In Italia e Spagna, invece, i Mega Watt presenti sono 403 e, sempre entro il 2021, se ne vogliono aggiungere altri 100. Di questi 10 sono già in costruzione nell’eolico. I rimanenti dovrebbero ricondursi all’energia del sole. Ci sono poi Gran Bretagna, Francia e Olanda. Ad oggi la potenza installata nei tre Stati arriva a 511 Mega Watt. Il target è di “sommarne” ulteriori 30. Infine i mercati scandinavi: qui, sempre entro il 2021, si vuole arrivare a 202 Mega Watt. Si tratta d’impianti tutti in costruzione e che per 71 MW riguardano la Svezia. I restanti sono localizzati in Norvegia. La tecnologia? Ovviamente l’eolico.

Ciò detto l’espansione prevede lo sfruttamento della leva dell’M&A? Falk Renewables, che nel recente passato a realizzato delle acquisizioni, risponde negativamente. Certo: le opportunità, se dovessero presentarsi, verranno colte. In generale, però, la strategia è di spingere sulla crescita organica. L’azienda vuole puntare sulla costruzione di nuovi impianti partendo, ove possibile, dal “green field” (“prato verde”). Cioè: l’obiettivo è investire di più anche nella fase di sviluppo dei progetti. A fronte di un simile proposito il risparmiatore esprime una preoccupazione. L’impegno su tutte le fasi di realizzazione di un impianto, in particolare quella iniziale, implica maggiori rischi finanziari. Il che, in generale, può aumentare l’alea sul business complessivo dell’azienda. La società, pure consapevole della problematicità, non condivide il dubbio. In primis perchè in questo modo si può maggiormente gestire, ed aumentare, la qualità dell’intervento sia sotto il profilo dell’efficienza che dei rapporti con le comunità locali. Poi perchè, dice sempre Falck Renewables, l’integrazione a monte della filiera produttiva consente di controllare meglio, e ottimizzare, i costi. Non solo. Il gruppo ricorda che, sulla quantità complessiva prevista di capitale allocato tra il 2018 e il 2021, solo il 10% è appannaggio dello sviluppo dei progetti. Vale a dire: gli esborsi indirizzati a quella fase, anche per la sua caratteristica di essere poco capital intensive, non sono comunque elevati. Infine l’azienda, sottolineando la sua natura industriale e non finanziaria, considera la completa integrazione verticale una naturale evoluzione della sua attività. Quindi Falck Renewables, sul tema in discussione, fa professione d’ottimismo.

Il mondo dei servizi Ma non è solo questione di crescita organica e attività nel solare o eolico. Altra area di business del gruppo è quella rappresentata dai servizi. Qui, nei primi nove mesi del 2019, i ricavi sono saliti di 21,749 milioni (anche grazie alla variazione di perimetro). L’Ebitda è balzato a 3,88 milioni. L’Ebit e l’Ebt, invece, sono risultati in rosso. Si tratta di una dinamica che preoccupa l’azienda? Falk Renewables risponde negativamente. Dapprima, spiega il gruppo, l’area dei servizi ha un impatto limitato sul conto economico complessivo. Poi, dice la società, il business evolve in linea con le aspettative. Inoltre, senza la partita straordinaria della svalutazione della clientela di Vector Quatro, l’Ebit della divisione di fatto sarebbe a break even. Di là da ciò, conclude il gruppo, la finalità dell’impegno in quest’area è anche, e soprattutto, quella di fornire servizi per rispondere alle esigenze della clientela. Soprattutto, sul fronte della flessibilità energetica.