La sfida di Franco Zanellato: «Ricerca e brevetto per la borsa eco» Il fondatore del marchio di pelletteria spiega le strategie per il futuro del marchio famoso per la Postina, nata nel 2010 e da allora best seller di Giulia Crivelli

4' di lettura

La borsa più famosa del marchio Zanellato si chiama Postina e ha una bellissima storia. Il suo inventore, Franco Zanellato, ha sempre indossato un doppio cappello, quello di creativo e di imprenditore e sulla Postina ha costruito a Vicenza, in meno di dieci anni, una Pmi d’eccellenza e ha dato vita a un marchio che per notorietà e penetrazione nel mercato più esigente che esista, il Giappone, ha poco da invidiare a storici brand dell’alta gamma e maison del lusso italiane e francesi. La Postina è nata nel 2010 ed è stata commercializzata dall’anno successivo, dopo anni di ricerche e perfezionamenti dell’idea originale, che era quella di ricreare in chiave moderna la storica tracolla del postino degli anni 50, utilizzando pellami pregiati. Gli americani hanno coniato un’espressione per indicare le borse che diventano oggetto del desiderio per una stagione, it bag. Espressione intraducibile, anche perché il sostantivo bag in inglese non è femminile bensì neutro. Volendo potremmo dire “la borsa con la B maiuscola”. It bag resta più efficace, a maggior ragione nel caso della Postina Zanellato, il cui successo è andato ben oltre la stagionalità (nella foto in alto, il progetto di Franco Zanellato con Dynamo Camp: i ritagli di pelle frutto delle lavorazioni delle borse si trasformano in tessere di un mosaico perché i ragazzi dell’associazione inventino una loro versione, unica e irripetibile, dell’iconica borsa).

Da best seller è diventata long seller e il suo creatore - amministratore unico della società, affiancato dalla moglie in ogni progetto e nuova iniziativa - ha fatto uscire dal cappello altri due modelli di grande successo, Nina e Duo. La Postina però continua ad assorbire la maggior parte delle vendite e si è in realtà trasformata in una mater familias.

È stato importante nascere in Veneto e crescere in una famiglia che lavorava nel settore conciario?

Difficile fare la storia con i se, ma sono convinto che il luogo in cui sono nato ha avuto un ruolo fondamentale nelle mie scelte di vita e di lavoro. È legato alla mia terra l’amore per la pelle e la fascinazione per quello che gli esseri umani, nel corso degli anni, sono riusciti a fare con questa straordinaria materia che la natura ci dona. Per questo ho speso moltissime energie nel disegnare la prima Postina, ma altrettante nel trovare i pellami migliori per i modelli iniziali e per tutti quelli successivi. Diciamo che per la Postina la ricerca e sviluppo si è spostata dal design a pellami , lavorazioni e dettagli, come la metalleria.

La Postina originale è una sorta di capostipite. Negli anni la gamma si è enormemente ampliata.