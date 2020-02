La sfida green di Maire Tecnimont sul Dorso Centro in edicola venerdì 31 gennaio Il presidente del gruppo, Fabrizio Di Amato, racconta in esclusiva la sfida della transizione energetica

La svolta green di Maire Tecnimont – gruppo attivo nel settore ingegneristico, edile, tecnologico ed energetico – è il focus del rapporto Centro in edicola venerdì 31 gennaio e distribuito con Il Sole 24 Ore in Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. Il presidente del gruppo, Fabrizio Di Amato, racconta in esclusiva la sfida della transizione energetica, con gli impatti anche nella sede di Roma.

Viaggio nel centro per la difesa dai cyberattacchi

Tra le esclusive, anche un viaggio nel «Security operation center» (Soc) di Leonardo a Chieti, il centro per la difesa dai cyber attacchi. In esclusiva su questo numero anche l’intervista a Lavinia Biagiotti , stilista e imprenditrice a capo dell’azienda fondata a Roma. Lo sviluppo sarà concentrato nei laboratori di Lazio, Umbria e Marche.

La crescita dei distretti

Il Dorso Centro si occuperà anche di tre distretti fiore all’occhiello. In primis, con un viaggio nel polo farmaceutico del Lazio, in cima alla classifica dell’export in Italia. C’è poi il distretto della pelle toscano, con un focus sulle nuove assunzioni in arrivo. Nelle Marche, infine, sta nascendo un nuovo polo della medicina del futuro.